Ενόχληση Τραμπ για την ExxonMobil και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας: Το παίζουν υπερβολικά πονηροί

Σε μετωπική σύγκρουση με την ExxonMobil εξελίσσεται η προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να ανασυγκροτήσει την πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας. Μετά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε ο κολοσσός του Τέξας, ο Τραμπ διεμήνυσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποκλείσει την εταιρεία από τα μελλοντικά σχέδια εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων της χώρας.

Το παρασκήνιο της σύγκρουσης

Η ένταση πυροδοτήθηκε κατά τη διάρκεια κλειστής συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τουλάχιστον 17 κορυφαία στελέχη του ενεργειακού κλάδου. Ο Τραμπ κάλεσε τις εταιρείες να επενδύσουν κεφάλαια ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επανεκκίνηση της παραγωγής στη Βενεζουέλα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επιχείρηση απομάκρυνσης του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, τήρησε εξαιρετικά σκεπτικιστική στάση, χαρακτηρίζοντας τη Βενεζουέλα «μη επενδύσιμη» υπό το τρέχον νομικό και εμπορικό πλαίσιο. Ο Γουντς υπενθύμισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν κατασχεθεί δύο φορές στο παρελθόν από το κράτος της Βενεζουέλας και έθεσε ως προϋπόθεση για την επιστροφή τους την ύπαρξη «σταθερών εγγυήσεων» και ριζικών νομοθετικών αλλαγών.

Η οργισμένη απάντηση Τραμπ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Exxon.

«Δεν μου άρεσε καθόλου η απάντησή τους. Το παίζουν υπερβολικά πονηροί (playing too cute)», δήλωσε χαρακτηριστικά.

U.S. President Donald J. Trump said on Sunday that he might block Exxon Mobil, the largest oil company in the United States, from investing in Venezuela after the company’s CEO called the country “uninvestable” during a White House meeting with oil executives last week, according… pic.twitter.com/nFJJOVc7jK — OSINTdefender (@sentdefender) January 12, 2026

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του θα έχει τον πλήρη έλεγχο των αδειοδοτήσεων και ότι οι εταιρείες θα πρέπει να διαπραγματεύονται απευθείας με τις ΗΠΑ και όχι με τις τοπικές αρχές. «

Μάλλον τείνω στο να κρατήσω την Exxon εκτός. Έχω άλλες 25 εταιρείες που περιμένουν στη σειρά και είναι πρόθυμες να πάρουν τη θέση τους», πρόσθεσε με νόημα.

Παρότι η ExxonMobil τηρεί στάση αναμονής, άλλοι παίκτες της αγοράς, όπως η Chevron, εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Για να καθησυχάσει την αγορά, ο Τραμπ υπέγραψε ήδη εκτελεστικό διάταγμα που προστατεύει τα έσοδα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε αμερικανικούς λογαριασμούς από κατασχέσεις πιστωτών.