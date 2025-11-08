Η Tesla θα μπορούσε να διαθέσει έως και 1.500 ρομποταξί μέχρι το τέλος του 2025, σύμφωνα με τη Deutsche Bank, επικαλούμενη τα πρόσφατα σχόλια του Ίλον Μασκ σχετικά με μια προγραμματισμένη μεγάλης κλίμακας κυκλοφορία στην περιοχή του Bay Area και στο Όστιν.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η Tesla λειτουργεί επί του παρόντος περίπου 150 έως 200 αυτόνομα οχήματα (AVs), γεγονός που υποδηλώνει απότομη αύξηση τους επόμενους μήνες.

Ο Μασκ δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 1.000 οχήματα στον στόλο του Bay Area μέχρι το τέλος του έτους και 500 ή περισσότερα στο Όστιν. Οι οδηγοί ασφαλείας αναμένεται να αφαιρεθούν στο Όστιν τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα προηγούμενα σχόλια της Tesla, καθώς η εταιρεία ολοκληρώνει το λογισμικό διαχείρισης στόλου και κλήσεων μετακινήσεων.

Το σύστημα χρειάζεται ακόμη βελτιώσεις για τη διαχείριση των αιχμών ζήτησης, των χώρων στάθμευσης και των κανόνων παράδοσης/παραλαβής από αεροδρόμια, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Υποθέτοντας ότι η Tesla επιτύχει τον στόχο περίπου 1.500 οχημάτων μέχρι το τέλος του έτους, η Deutsche Bank προβλέπει ότι ο στόλος θα μπορούσε να αυξηθεί σε πάνω από 2.500 μέχρι τα μέσα του 2026, καθώς επεκτείνεται σε νέες πόλεις όπως το Λας Βέγκας, τη Φοίνιξ και το Μαϊάμι.

«Και ενώ αυτός ο αριθμός φαίνεται μικρός, η Waymo έχει κατακτήσει πάνω από 20% του μεριδίου της αγοράς υπηρεσιών κλήσης οχημάτων στο Σαν Φρανσίσκο, χρησιμοποιώντας αυτό που εκτιμούμε ότι είναι περίπου 800 AVs», δήλωσαν οι αναλυτές υπό την ηγεσία του Edison Yu σε σημείωμα.

Πέρα από τα ρομποταξί, ο Μασκ προανήγγειλε επίσης ένα νέο Tesla Roadster που θα μπορούσε να πετάξει χρησιμοποιώντας κάποια «τρελή» τεχνολογία, με πιθανή αποκάλυψη μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Yu δήλωσε ότι δεν αναμένει η Tesla να αναπτύξει πλήρως ένα ηλεκτρικό όχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) όπως αυτά που έχουν αναπτύξει οι Archer ή Joby, αλλά μάλλον ένα όχημα που μπορεί «να οδηγεί κανονικά και να αιωρείται χρησιμοποιώντας ψυχρούς αεροκινητήρες». Ο Μασκ ανέφερε για πρώτη φορά την ιδέα το 2018.