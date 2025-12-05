Citi: Στόχος οι 640 μονάδες για τον STOXX 600 για το τέλος του 2026

Η Citigroup έθεσε την Παρασκευή τον στόχο της για το τέλος του 2026 για τον δείκτη STOXX 600 στις 640 μονάδες, κυρίως λόγω των δημοσιονομικών δαπανών και της υποστηρικτικής νομισματικής πολιτικής.

Ο στόχος της χρηματιστηριακής εταιρείας της Wall Street υποδηλώνει άνοδο 10,5% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο του δείκτη την Πέμπτη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης έχει αυξηθεί κατά 14% φέτος, χάρη στα σχέδια δημοσιονομικών δαπανών της Γερμανίας και τις μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ, αλλά εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον δείκτη S&P 500 ο οποίος έχει σημειώσει άνοδο περίπου 16,6%.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι για τις ευρωαγορές. Θα πρέπει να υποστηριχθούν από τις δημοσιονομικές δαπάνες και τις καθυστερημένες επιπτώσεις της νομισματικής χαλάρωσης», ανέφεραν οι αναλυτές της Citigroup σε σημείωμα.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία αναμένει ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) θα βελτιωθεί μετά από ένα σταθερό 2025 λόγω των δασμών και των δυσμενών συνθηκών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

«Και οι δύο δυσμενείς συνθήκες εξασθενίζουν», ανέφερε η Citi, προβλέποντας αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 8% για το επόμενο έτος.

Η Citi δήλωσε ότι έχει μια «τάση» προς τους κυκλικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των ταξιδιών και του ελεύθερου χρόνου, των βασικών πόρων και των βιομηχανιών.

Τέλος, αναβάθμισε τόσο τους βασικούς πόρους όσο και τις βιομηχανίες σε «υπερβαρύ» από «ουδέτερο» και υποβάθμισε τον ευρωπαϊκό τεχνολογικό τομέα σε «ουδέτερο» από «υπερβαρύ», επικαλούμενη τις αποτιμήσεις.