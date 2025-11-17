Η Capital Economics αναφέρει ότι δύο ζητήματα έχουν αρχίσει να κυριαρχούν στις συζητήσεις με πελάτες φέτος, καθώς η Tεχνητή Nοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις ανησυχίες των επενδυτών.

Όπως αναφέρει το Investing, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο του ομίλου, Νιλ Σίαρινγκ, «δύο ερωτήματα έχουν έρθει στο προσκήνιο».

Το πρώτο είναι κατά πόσον η ταχεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποδυναμώνει ήδη τη ζήτηση εργασίας, ειδικά για τους νεότερους εργαζόμενους.

Το δεύτερο αφορά το αν η έκρηξη των επενδύσεων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί «μια ορθολογική ανταπόκριση σε μια ευκαιρία ή μια κλασική περίπτωση υπερεπένδυσης που δημιουργεί χρηματοοικονομικά προβλήματα για αργότερα».

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η Capital Economics υποστηρίζει ότι το αφήγημα πως η Τεχνητή Νοημοσύνη εκτοπίζει τους νεότερους εργαζόμενους «φαίνεται υπερβολικά απλοϊκό».

Η εταιρεία σημειώνει ότι η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί ταχύτερα στον Καναδά και σε τμήματα της Ευρώπης, «οικονομίες που δεν βρίσκονται στην αιχμή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης».

Επισημαίνει επίσης ότι αρκετές από αυτές τις τάσεις «ήταν ήδη σε εξέλιξη πριν ξεκινήσει η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης».

Ακόμη και σε τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον αυτοματισμό της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η πληροφορική, τα δεδομένα δείχνουν «ελάχιστες σταθερές ενδείξεις μαζικού εκτοπισμού εργαζομένων».

Η ασθενέστερη προσφορά νέων θέσεων αποδίδεται περισσότερο στη γενικότερη χαλάρωση της αγοράς εργασίας, στο φαινόμενο της υπερβολικής απαίτησης προσόντων και στη διόρθωση μετά την πανδημία στον τεχνολογικό κλάδο.

Το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή πώς πρέπει να αξιολογείται η επενδυτική έκρηξη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι «πιο περίπλοκο», σύμφωνα με την Capital Economics.

Η Capital Economics προσθέτει ότι η αυξανόμενη μόχλευση που συνδέεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας κίνδυνος «που αξίζει παρακολούθησης», αν και τα συνολικά επίπεδα χρέους παραμένουν διαχειρίσιμα.

Καταλήγει ότι οι επενδυτές μπορεί να εισέρχονται σε μια φάση όπου «μέρη της επενδυτικής έκρηξης στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι υπερβολικά και θα διορθωθούν», ενώ οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις «ενδέχεται να παραμείνουν βαθιά θετικές».