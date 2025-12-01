BofA: Αναμένει μείωση 25 μονάδων στα επιτόκια από τη Fed τον Δεκέμβριο

Η BofA Securities ανακοίνωσε ότι πλέον αναμένει η Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, παρότι προηγουμένως είχε προβλέψει ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα μείωνε το κόστος δανεισμού.

Σε σημείωση τους, οι αναλυτές, ανέφεραν διάφορους παράγοντες που οδήγησαν στην αναθεώρηση των προβλέψεών τους, όπως η αύξηση της ανεργίας τον Σεπτέμβριο και η υποστήριξη του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, για μείωση των επιτοκίων μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.

Η αδυναμία στις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα και μια πρόσφατη έρευνα της Fed για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας επηρέασαν επίσης την χρηματιστηριακή εταιρεία, καθώς και «το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δεν αντέδρασε - είτε άμεσα είτε μέσω του Τύπου - στην τιμολόγηση της αγοράς» για μείωση των επιτοκίων στην επερχόμενη συνάντηση στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά συνολικά 50 μονάδες βάσης, σε ένδειξη ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να δίνουν προτεραιότητα στη στήριξη της αγοράς εργασίας έναντι των ενδείξεων επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδυτές ζητούν μια λεγόμενη «hawkish cut» (αυστηρή μείωση), στην οποία η Fed μειώνει τα επιτόκια αλλά αφήνει ανοιχτή την επιλογή αλλαγής της πολιτικής για την καταπολέμηση του πληθωρισμού σε μελλοντικές συνεδριάσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές της BofA.

Παρά τις νέες προβλέψεις για μείωση τον Δεκέμβριο, οι αναλυτές ανέφεραν ότι πλέον αναμένουν μόνο δύο επιπλέον μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του επόμενου έτους.

Πρόσθεσαν ότι η πρόβλεψή τους για επιπλέον μειώσεις το 2026 οφείλεται σε μια αναμενόμενη αλλαγή στην ηγεσία της Fed, «όχι στην εκτίμησή μας για την οικονομία». Ο Πάουελ αναμένεται να αντικατασταθεί όταν λήξει η θητεία του στην ηγεσία της Fed το επόμενο έτος, και σύμφωνα με δημοσιεύματα ο διάδοχός του θα είναι στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι από καιρό υποστηρικτής των επιθετικών και ταχέων μειώσεων των επιτοκίων.