Bloomberg: Αν ο πολέμος διαρκέσει έναν μήνα, η οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να αντέξει

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θέτει την ευρωπαϊκή οικονομία ενώπιον ενός κρίσιμου διλήμματος σχετικά με το αν βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα παροδικό εμπόδιο στην πορεία ανάκαμψης ή με μια νέα, βαθιά κρίση.

Οι επόμενες τέσσερις εβδομάδες θα κρίνουν αν η επίθεση κατά του Ιράν —που οδήγησε στον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πυροδότησε κύμα αντιποίνων— θα εξελιχθεί σε παρατεταμένο οικονομικό εφιάλτη.

Το ενεργειακό ρίσκο και η έκθεση της Ευρώπης

Η Ευρωζώνη αναδεικνύεται ως η πλέον εκτεθειμένη οικονομία στις παρενέργειες της σύγκρουσης, λόγω της υψηλής εξάρτησής της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής. Ενώ οι αναλυτές της Bloomberg Economics εκτιμούν πως μια σύντομη σύρραξη θα περιόριζε τη ζημιά, ένας παρατεταμένος πόλεμος θα ανάγκαζε τις κυβερνήσεις σε νέες δαπάνες στήριξης, πιέζοντας δημοσιονομικά την ΕΕ.

Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα δυσμενής, αφού με τα αποθέματα φυσικού αερίου σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα, η Ευρώπη καλείται να αναπληρώσει τις δεξαμενές της το καλοκαίρι υπό το καθεστώς εκρηκτικών τιμών, οι οποίες ήδη σημείωσαν άλμα 54% μετά τη διακοπή παραγωγής στο Κατάρ λόγω ιρανικών επιθέσεων.

Ο πληθωριστικός κίνδυνος και η ΕΚΤ

Η κλιμάκωση απειλεί να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάσχιζε να τιθασεύσει, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, μια μόνιμη αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια το βαρέλι αυξάνει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη κατά 0,4%, ενώ μειώνει την οικονομική ανάπτυξη κατά 0,15%.

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ, όπως ο Πιερ Βανς, προειδοποιούν ότι αν η αύξηση των τιμών ενέργειας διατηρηθεί, η Τράπεζα θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει τα μοντέλα της, γεγονός που ήδη οδηγεί τις αγορές να μετριάζουν τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος.

Παρά το γεγονός ότι το Brent ξεπέρασε τα 80 δολάρια/βαρέλι, πολλοί αναλυτές, όπως ο Χόλγκερ Σμίντινγκ της Berenberg, θεωρούν την άνοδο «βραχυπρόθεσμη αιχμή». Η εκτίμηση είναι ότι ο Τραμπ θα αποφύγει μια διαρκή ενεργειακή κρίση που θα έπληττε τη δημοτικότητά του στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ το Ιράν δέχεται πιέσεις από την Κίνα να μην κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Προς το παρόν, οι επενδυτές επιδεικνύουν ψυχραιμία. Ο γερμανικός δείκτης DAX παραμένει κοντά στο ψυχολογικό όριο των 25.000 μονάδων, με τους αναλυτές της BlackRock να αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως «σοκ μεταβλητότητας» και όχι ως μια δομική ανατροπή της προσφοράς που θα άλλαζε ριζικά το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό.

