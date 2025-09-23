Barclays: Η βελτίωση στα δημοσιονομικά φέρνει πτώση της απόδοσης στα αμερικανικά ομόλογα

Η δημοσιονομική προοπτική των ΗΠΑ έχει «βελτιωθεί ουσιαστικά» χάρη στα υψηλότερα έσοδα από δασμούς και την έναρξη ενός νέου κύκλου νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed, ενισχύοντας τις προσδοκίες για πτώση των αποδόσεων στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, σύμφωνα με αναλυτές της Barclays.

Σε σημείωμά της, σύμφωνα με την Investing, η τράπεζα υπογράμμισε ότι, παρά τις ανησυχίες στις αρχές του έτους για την αγορά ομολόγων μετά την ψήφιση του βασικού προϋπολογισμού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η αγορά αποδείχθηκε «ιδιαίτερα ανθεκτική». Από τα μέσα Μαΐου, οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων έχουν υποχωρήσει «σημαντικά», την ώρα που σε άλλες αγορές ανεβαίνουν, κάτι που αντανακλά την αντίστροφη σχέση αποδόσεων και τιμών.

Ωστόσο, οι αγορές δεν έχουν ακόμη «ενσωματώσει πλήρως» τις θετικές εξελίξεις στη δημοσιονομική προοπτική των ΗΠΑ, ιδιαίτερα τη «βελτιωμένη πορεία του χρέους» που οφείλεται εν μέρει στα αυξημένα έσοδα από δασμούς. Τα τελωνειακά έσοδα έχουν εκτιναχθεί στα 30 δισ. δολάρια τον μήνα και ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω αν ο μέσος δασμολογικός συντελεστής – ήδη στο υψηλό 11% λόγω των ευρείας κλίμακας εισαγωγικών επιβαρύνσεων του Τραμπ – ανέβει κι άλλο.

Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές φαίνεται να «κουρεύουν» τα έσοδα αυτά, λόγω του κινδύνου οι δασμοί να ακυρωθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο αργότερα φέτος.

Η πτώση των αμερικανικών επιτοκίων θα μπορούσε επίσης να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς περιορίζει το κόστος εξυπηρέτησης νέου χρέους. Η Barclays εκτιμά ότι το έλλειμμα θα διαμορφωθεί γύρω στο 6% του ΑΕΠ το 2026–27, έναντι πρόβλεψης αγοράς για 6,5%, ενώ υπάρχει κίνδυνος ακόμη χαμηλότερου ελλείμματος εάν η Fed μειώσει τα επιτόκια περισσότερο από ό,τι αναμένεται.

Με αυτό το πλαίσιο, η Barclays επανέλαβε την πρόβλεψή της για πτώση της απόδοσης των 30ετών ομολόγων στο 4,5%, από 4,748% που ήταν την Τρίτη.