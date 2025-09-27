Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Νότιας Κορέας για τα 350 δισ. δολάρια σε επενδύσεις

Η Νότια Κορέα δεν είναι σε θέση να καταβάλει προκαταβολικά 350 δισ. δολάρια σε επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ στο πλαίσιο συμφωνίας για μείωση δασμών, και αναζητά εναλλακτική λύση, δήλωσε το Σάββατο ο προεδρικός σύμβουλος της Σεούλ.

Όπως αναφέρει το Reuters, από τη «χειραψία–συμφωνία» των δύο ηγετών τον Ιούλιο για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στο 15% από το 25% που είχε επιβάλει νωρίτερα ο Τραμπ, η Νότια Κορέα έχει διευκρινίσει ότι τα 350 δισ. δολάρια επένδυσης θα λάμβαναν τη μορφή δανείων και εγγυήσεων δανείων, καθώς και συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο.

Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του αυτή την εβδομάδα, ανέφερε ότι η Νότια Κορέα θα κατέβαλε την επένδυση «προκαταβολικά», παρά την επιμονή της Σεούλ ότι μια τέτοια δαπάνη θα μπορούσε να ρίξει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας σε χρηματοπιστωτική κρίση.

«Η θέση που παρουσιάζουμε δεν αποτελεί διαπραγματευτική τακτική, αλλά αντικειμενικά και ρεαλιστικά δεν είναι ένα επίπεδο που μπορούμε να διαχειριστούμε», δήλωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Νότιας Κορέας, Γουί Σουνγκ-λακ, στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel A News.

«Δεν είμαστε σε θέση να πληρώσουμε 350 δισ. δολάρια σε μετρητά», πρόσθεσε.

Η Νότια Κορέα, η οποία είχε δεσμευθεί τον Ιούλιο για 350 δισ. δολάρια σε αμερικανικά έργα, έχει αντιδράσει στις αμερικανικές απαιτήσεις για έλεγχο των κεφαλαίων, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με Νοτιοκορεάτες αξιωματούχους, οι συνομιλίες για την επίσημη διαμόρφωση της εμπορικής συμφωνίας να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ εξήρε τα ποσά που, όπως είπε, φέρνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εκτεταμένοι του δασμοί, δηλώνοντας: «Έχουμε από την Ιαπωνία 550 δισ. δολάρια, από τη Νότια Κορέα 350 δισ. δολάρια. Αυτά είναι προκαταβολικά».

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, δήλωσε στο Reuters ότι χωρίς δικλίδες ασφαλείας, όπως μια συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων (currency swap), η οικονομία της χώρας, με συναλλαγματικά αποθέματα ύψους 410 δισ. δολαρίων, θα βυθιζόταν σε κρίση αν αναγκαζόταν να προχωρήσει σε μια τόσο μεγάλη εκταμίευση.

Ο Γουί, κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του Λι, υπογράμμισε ότι κανείς δεν θα αμφισβητούσε τη θέση της Νότιας Κορέας για τη βιωσιμότητα του ποσού εάν αυτό απαιτούνταν ως προκαταβολική καταβολή μετρητών.

«Συζητούμε εναλλακτικές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Σεούλ στοχεύει στη σύνοδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που θα φιλοξενήσει τον επόμενο μήνα και στην οποία αναμένεται να παραστεί ο Τραμπ, για την οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.