Προτάσεις από τη δημοπρασία του Λούδου

Η πιο ηχηρή ίσως «επιστροφή» στα εικαστικά δρώμενα των ημερών είναι η έκθεση του Άγγελου στην κολωνακιώτικη αίθουσα του Καπόπουλου (Σκουφά 5). Ο 82χρονος ζωγράφος είχε καιρό να δείξει πρόσφατη δουλειά του και η ενότητα των έργων που παρουσιάζει έχει αναδρομικό χαρακτήρα με αντιπροσωπευτικές συνθέσεις κι από περασμένες δεκαετίες. Ένα τέτοιο έργο – μια νεκρή φύση από το 1983 – δημοπρατείται από τον Θάνο Λούδο το Σάββατο 29 Νοεμβρίου. Η αρχική τιμή του έργου (μόλις 2.000 ευρώ) είναι εξαιρετικά ελκυστική στους συλλέκτες του ζωγράφου, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τη διάσταση της σύνθεσης (60x80 εκ., χωρίς την κορνίζα).

Όσοι αγαπούν την τέχνη του Άγγελου, δεν θα μείνουν ασυγκίνητοι από ένα έργο του Πανταλέων, του ζωγράφου που έφυγε από τη ζωή μόλις πρόσφατα αφήνοντας πίσω του μια διακριτική αλλά προσωπική εικαστική διαδρομή. Η τελευταία αναδρομική παρουσίασή του στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts υπενθύμισε στο κοινό τη γραφή του: μορφές που αναδύονται σαν θραύσματα μνήμης, τοπία που μοιάζουν να κινούνται ανάμεσα στο όνειρο και την ύλη. Το έργο της δημοπρασίας είναι χαρακτηριστικό αυτής της ποιητικής. Ένα γυναικείο πρόσωπο σχηματίζεται μέσα από οργανικά στοιχεία, σαν ανείπωτη σύνθεση φύσης και ανθρώπου. Η τεχνική του δημιουργεί μια αίσθηση «μεταμόρφωσης». Το λάδι με την υπογραφή του Θεόδωρου Πανταλέων (1945-2025) βγαίνει με αρχική τιμή 500 ευρώ.

Έργο του Θεόδωρου Πανταλέων

Προσωπικά, ξεχωρίζω από τον κατάλογο του Λούδου, το κεραμικό έργο του Πάνου Βαλσαμάκη, ενός δημιουργού που σφράγισε τη μεταπολεμική ελληνική κεραμική. Προέρχεται από δωρεά του ίδιου του Βαλσαμάκη προς τον Γεώργιο Χαλκιά, ως προσωπικό δώρο ευγνωμοσύνης για την εισαγωγή του καλλιτέχνη στην ανάθεση του έργου στο κτήριο της οδού Βουλής 22 στην Αθήνα.

Ο κεραμίστας δημιούργησε μια μεγαλύτερη σύνθεση, η οποία παραμένει έως σήμερα εγκατεστημένη στην είσοδο του κτιρίου της οδού Μπότσαρη 18 στην Αθήνα. Ένα σπάνιο δείγμα δημόσιας ενσωμάτωσης της κεραμικής τέχνης στην αρχιτεκτονική του ’60. Η ταυτότητα των δύο συνθέσεων δίνει στο παρόν έργο τον χαρακτήρα ενός «οικείου» θραύσματος της αθηναϊκής καλλιτεχνικής τοπογραφίας. Δημοπρατείται στα 500 ευρώ και η διάστασή του είναι 20x69,5 εκ.

Κεραμεικό του Πάνου Βαλσαμάκη

Ανάμεσα στα πιο «συλλεκτικά» έργα της δημοπρασίας συγκαταλέγεται το χαρακτικό του Γιάννη Κεφαλληνού, ενός από τους θεμελιωτές της νεοελληνικής χαρακτικής και από τους δασκάλους που διαμόρφωσαν ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών. Το «Άλογο» (ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 1935) ανήκει στον κύκλο των μελετών του όπου η ακαδημαϊκή πειθαρχία συναντά την υποδειγματική δεξιοτεχνία του στο φως και στη σκιά.

Με αξιοθαύμαστη οικονομία μέσων, ο Κεφαλληνός χτίζει τον όγκο του ζώου με αλλεπάλληλες, σχεδόν μουσικές χαράξεις, δημιουργώντας μια μορφή που μοιάζει να πάλλεται από εσωτερική δύναμη. Ένα έργο που φανερώνει γιατί ο Κεφαλληνός θεωρείται πατέρας της νεοελληνικής χαρακτικής. Η αρχική του τιμή είναι 300 ευρώ.

Χαρακτικό του Γιάννη Κεφαλληνού

Παρόμοια, ο Μίλτος Παντελιάς (γ. 1954) συλλαμβάνει το γυμνό ως μια κατάσταση φωτός: η μορφή λούζεται σε θερμές αποχρώσεις, ενώ το βλέμμα της, γαλήνιο και ευθύ, μοιάζει να αναδύεται από ένα χρυσίζον πέπλο ακινησίας. Το έργο, χρονολογημένο στο 2009, φέρει όλη την ωριμότητα της γραφής του: την πειθαρχία του σχεδίου, την ποιητική ατμόσφαιρα, την αίσθηση πως κάθε λεπτομέρεια είναι προέκταση μιας σιωπηλής αφήγησης. Εκτιμάται από τον Λούδο 1000 έως 2000 ευρώ.

Έργο του Μίλτου Παντελιά

Το έργο «Τρεις μουσικοί» (2020) του Γιάννη Αδαμάκη ανήκει στη σειρά ζωγραφικών στιγμιότυπων όπου ο καλλιτέχνης υιοθετεί μια αεροφωτογραφική, ελαφρώς υπερυψωμένη ματιά, δίνοντας στον θεατή την αίσθηση ότι παρακολουθεί μια σκηνή από απόσταση, σαν παιδική μνήμη που ανασύρεται. Ο Αδαμάκης, γνωστός για τις αφηγηματικές του παιδικές «μινιατούρες» – το 2024 χαρήκαμε την έκθεσή του στη Ζουμπουλάκη – συνεχίζει εδώ να διερευνά την ανθρώπινη κλίμακα και τη νοσταλγία. Το έργο συνδυάζει ρεαλισμό και φαντασιακή αφαίρεση, καταγράφοντας μια σκηνή που μοιάζει καθημερινή, αλλά αποκτά ποιητικό βάθος χάρη στη ματιά του καλλιτέχνη. Βγαίνει στα 600 ευρώ.

«Τρεις μουσικοί» (2020) του Γιάννη Αδαμάκη

Στο «Καφενείο στο Μαρμάρι», ο Κώστας Σπυριούνης αξιοποιεί όλες τις αρετές της ζωγραφικής του γλώσσας: την αυστηρή, καθαρή αρχιτεκτονική οργάνωση της επιφάνειας και τη χρωματική οικονομία. Το παραθαλάσσιο σκηνικό, τυπικό των μικρών οικισμών της νησιωτικής επαρχίας, αποκτά εδώ μια σχεδόν θεατρική ποιότητα, «τσαρουχική» στη σύνθεση και στο πνεύμα, στην οποία ο ζωγράφος είχε την τύχη από κοντά να γνωρίσει. Το Καφενείο στο Μαρμάρι είναι μια ωδή σε μια Ελλάδα που εξακολουθεί να συγκινεί μέσω των μικρών της εικόνων.

Έργο του Κώστα Σπυριούνη

Τον κατάλογο με όλα τα έργα και τα αντικείμενα της πώλησης μπορείτε να δείτε εδώ.

Κεντρική φωτ.: Έργο του Άγγελου