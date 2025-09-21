Επιλογές από τη φθινοπωρινή δημοπρασία του Βέργου

Η Βάσω Κατράκη παραμένει η εθνική μας χαράκτρια. Με τις σμιλεμένες φιγούρες της, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην εγχώρια χαρακτική. Παρότι δεν έμεινε γνωστή ως κεραμίστρια, στη φθινοπωρινή δημοπρασία του Βέργου –όπου έργα διατίθενται σε ευρύ φάσμα τιμών, ξεκινώντας από 200 ευρώ– την προσοχή μας τράβηξε το κεραμικό της μάνας με το παιδί (λαχνός 57).

Η γυναίκα με τον μακρύ λαιμό, απηχεί τις γνώριμες ψιλόλιγνες μορφές της Κατράκη από τη χαρακτική. Το παιδί στα χέρια της είναι ένας Εσταυρωμένος. Πρόκειται για έργο θρησκευτικού χαρακτήρα που στη λιτότητα του χρώματος και των γραμμών, φέρει ατόφια τη σφραγίδα της κορυφαίας δημιουργού.

Τα τελευταία χρόνια, ο Βέργος έχει εξοικειώσει το συλλεκτικό κοινό με έργα κεραμικής, όχι μόνο μέσα από μεγάλα ονόματα όπως ο Φασιανός. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ελένης Βερναδάκη της οποίας τα κεραμικά έχουν γίνει κυριολεκτικά ανάρπαστα. Το κεραμικό της Κατράκη που παρουσιάζεται αυτή τη φορά, δεν είναι «πειραματισμός», ένα παιχνίδι απόδρασης από τη χαρακτική της. Είναι μια ακόμη αποκάλυψη της ίδιας γλώσσας με την οποία καθιερώθηκε. Όπως πληροφορούμαστε, το φθινόπωρο η Δημοτική Πινακοθήκη Αλίμου ετοιμάζει μεγάλο αφιέρωμα στο έργο της.

Κεραμικό της Βάσως Κατράκης, ύψους 21 εκ., τιμή: 700 ευρώ

Αν το κεραμικό της Κατράκη μάς δείχνει μιαν άλλη Παναγία, το έργο του Χρήστου Καγκαρά με τίτλο «Στον κήπο του Θεού» (1975) μάς μεταφέρει στην αντίπερα όχθη: από το πάθος στη λύτρωση, από τον πόνο στην ανάσταση της φύσης (λαχνός 66). Ο ζωγράφος υμνεί την άνοιξη ως προαιώνιο παράδεισο και δίνει ένα τοπίο όχι ως ηθογραφία, αλλά ως ύμνο στη χαρά της ζωής.

Η τέχνη του, καταγεγραμμένη ως ναΐφ, δεν γίνεται ποτέ μιμητική ή γραφική. Ο «κήπος» του Καγκαρά δεν είναι παιδική αφέλεια· είναι μια σοβαρή αθωότητα, μια ματιά που υψώνει το τοπίο σε τόπο βιωμένο. Ο Καγκαράς, θυμίζουμε, ξεκίνησε ως αγρότης και βοσκός κι αργότερα ασχολήθηκε, κυρίως με την αγιογραφία, διδασκόμενος από τους μοναχούς της Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος.

Χρήστος Καγκαράς, «Στον κήπο του Θεού», 75x103 εκ., τιμή: 1200 ευρώ

Η Άννα Μαρία Τσακάλη, με το «Κεντρικόν», μεταφέρει το βλέμμα στην πόλη, εκεί όπου το καθημερινό και το ιερό συνυπάρχουν (λαχνός 127). Η πινακίδα ενός καφενείου, το σιδερένιο κιγκλίδωμα –σαν πύλη ενός χαμένου παραδείσου– και η σκιά ενός φοινικόδεντρου που σκεπάζει τη σύνθεση σαν φευγαλέα ανάμνηση, υφαίνουν μια σκηνή μνήμης και νοσταλγίας. Το έργο βγαίνει σε εξαιρετικά ελκυστική τιμή –μόλις 700 ευρώ– από μία ζωγράφο που έχει τιμήσει τη χώρα μας και εκτός συνόρων.

Άννα Μαρία Τσακάλη, «Κεντρικόν», 58x43 εκ., σε plexiglass, τιμή: 700 ευρώ

Η παρουσία του Γιάννη Τσαρούχη στη δημοπρασία δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Για να ικανοποιηθεί η διαρκής δίψα του κοινού, ο οίκος διαθέτει τέσσερα μικρά πορτραίτα (από συνολικά δώδεκα λαχνούς) που ο ζωγράφος φιλοτέχνησε με την αμεσότητα του σκίτσου. Η τιμή τους δεν είναι διόλου αμελητέα· υπολογίζοντας φόρους και αναμενόμενα «χτυπήματα», η τελική αγορά ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Κι όμως, ένα έργο δεν το κάνει μόνο η υπογραφή του. Στον ψηφιακό κατάλογο κρύβονται λαχνοί μοναδικοί, που αξίζουν το ψάξιμο: έργα με σπάνιο χαρακτήρα, μικρές αποκαλύψεις για όσους δεν κυνηγούν μόνο ονόματα αλλά και ουσία. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου (18.00) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του οίκου εδώ.

Κεντρική φωτ.: Λεπτομέρεια κεραμικού έργου της Βάσως Κατράκη