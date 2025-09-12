Στο «Matrix» της Μουριέλ Πενικό

Στην Αθήνα θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το φωτογραφικό έργο της Muriel Pénicaud, μιας προσωπικότητας γνωστής κυρίως από τη θητεία της στη γαλλική πολιτική σκηνή – διετέλεσε Υπουργός Εργασίας και Πρέσβυς στον ΟΟΣΑ. Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, η CITRONNE GALLERY εγκαινιάζει την έκθεση «Matrix of Worlds – Μητρώο του Κόσμου», όχι στον χώρο της κολωνακιώτικης γκαλερί, αλλά στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης, Τατιάνας Σπινάρη-Πολλάλη.

Οι φωτογραφίες της Πενικό είναι καρπός ενός βίου γεμάτου ταξίδια και συναντήσεις. Ακόμη και στην περίοδο που ασκούσε υπουργικά καθήκοντα, δεν εγκατέλειψε τη φωτογραφική της ενασχόληση. Όπως έχει εξομολογηθεί, ενώ «ζούσε μπροστά από τις κάμερες», η προσωπική της χειρονομία να γυρίσει τον φακό αλλού, λειτούργησε σαν μικρή πράξη αντίστασης στη δημόσια έκθεση.

Το μονοπάτι του δέντρου [Le chemin de l’arbre],Ραζαστάν, Ινδία 2024

Αγκαλιά [Étreinte], Ραζαστάν, Ινδία 2024

Με εμφανή την επιρροή του Cartier-Bresson, ακολουθεί τη δική του παραίνεση να ευθυγραμμίζονται «ο νους, το μάτι και η καρδιά». Αποφεύγει τη σκηνοθεσία, αφήνοντας τον θεατή να υφάνει τη δική του αφήγηση. Στο «Μητρώο» της ξεδιπλώνονται ανθρώπινες φιγούρες, πουλιά σε πτήση, τοπία οικεία ή απρόσμενα, δέντρα σαν αρτηρίες του κόσμου· όλα βουτηγμένα στη δραματική εναλλαγή φωτός και σκιάς.

Διασυνδέσεις [Entrelacs], Ωντ, Γαλλία 2022

Κορίτσια στο σχολείο [Les écolières],Ραζαστάν, Ινδία 2013

Έργα της έχουν ήδη ταξιδέψει σε Παρίσι, Ινδία, Σενεγάλη, Πεκίνο, Τόκιο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισπανία. Λίγο πριν από τα εγκαίνια, στις 18:00, η ίδια η Πενικό θα δώσει διάλεξη στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με θέμα «Το Μέλλον της Εργασίας», σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ.

Αυτοπορτρέτο της Μουριέλ Πενικό, Ινδία, 2024

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των «Εφηρμοσμένων Ελληνογαλλικών Διαλόγων», σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Hellenic American University, το ΙΟΒΕ και την In Session Events.

Αυτοπορτρέτο, Βαρκελώνη 2025

Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22). Από Δευτέρα-Παρασκευή: 12:00-20:00, Σάββατο: 10:00-14:00. Είσοδος ελεύθερη. Έως 8/10/2025.

Κεντρική φωτ.: Αυτοπορτρέτο της Μουριέλ Πενικό, Κοπεγχάγη, 2017