Tι είναι το burn out - Πώς να θέσετε όρια για να το αποφύγετε 

Το burnout, δηλαδή η επαγγελματική και ψυχική εξουθένωση, αποτελεί ένα από τα πιο συχνά προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Πρόκειται για μια κατάσταση έντονης σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής κόπωσης, που προκύπτει από χρόνιο στρες, παρατεταμένη πίεση και έλλειψη φροντίδας του εαυτού μας.

Παρότι συχνά συνδέεται με την εργασία, το burnout μπορεί να προκύψει και από άλλες πηγές πίεσης, όπως οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων, η διαχείριση μιας χρόνιας ασθένειας ή γενικότερα οι απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Γι’ αυτό, η θέσπιση σαφών ορίων –τόσο απέναντι στους άλλους όσο και απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό– είναι καθοριστική για την πρόληψη της εξουθένωσης.

Γιατί είναι σημαντικό να θέτουμε όρια

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, το burnout συνδέεται συχνά με την απώλεια της αίσθησης ελέγχου στη ζωή μας. Όταν οι απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς, πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι δεν έχουν πλέον τον χρόνο ή τη δύναμη να ανταποκριθούν.

Παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση μπορεί να είναι:

η συνεχής ανάγκη για απόδοση

ο γρήγορος ρυθμός της σύγχρονης κοινωνίας

η πίεση να ανταποκριθούμε σε υψηλές προσδοκίες

η διαρκώς αυξανόμενη λίστα υποχρεώσεων, επαγγελματικών και προσωπικών

Η θέσπιση ορίων βοηθά να διατηρούμε τον έλεγχο της ζωής μας και να προστατεύουμε την ψυχική μας ισορροπία.

Πρακτικοί τρόποι για να θέσετε όρια

Μάθετε να λέτε «όχι»

Η άρνηση σε υποχρεώσεις που δεν είναι απαραίτητες ή ξεπερνούν τις δυνατότητές σας είναι βασικό βήμα για την αποφυγή του burnout.

Χρήσιμες στρατηγικές είναι:

να είστε σαφείς και άμεσοι

να χρησιμοποιείτε προτάσεις που ξεκινούν με «εγώ»

να εξηγείτε τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να αναλάβετε

Μην παίρνετε τη δουλειά στο σπίτι

Προσπαθήστε να τηρείτε συγκεκριμένα ωράρια εργασίας και να αποφεύγετε την υπερωριακή απασχόληση ή την απασχόληση εκτός ωραρίου.

Μοιραστείτε τις ευθύνες

Η ανάθεση εργασιών σε άλλους, όταν είναι δυνατόν, μπορεί να μειώσει σημαντικά την πίεση και το φορτίο ευθυνών.

Διατηρήστε χρόνο για τα χόμπι σας

Δραστηριότητες που σας ευχαριστούν –όπως η ανάγνωση, η ζωγραφική, η μουσική ή η άσκηση– συμβάλλουν στην ψυχική αναζωογόνηση.

Εφαρμόστε τεχνικές διαχείρισης άγχους

Πρακτικές όπως η γιόγκα, ο διαλογισμός και η ενσυνειδητότητα (mindfulness) μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του στρες.

Κρατήστε ημερολόγιο σκέψεων

Η καταγραφή έντονων συναισθημάτων μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ασφαλής τρόπος εκτόνωσης της πίεσης.

Αποσυνδεθείτε από την υπερδιέγερση

Η απομάκρυνση από την εργασία, τις συνεχείς ειδοποιήσεις και τα κοινωνικά δίκτυα βοηθά να μειωθεί η ψυχική κόπωση.

Προγραμματίστε χρόνο ξεκούρασης

Οι διακοπές και οι μικρές αποδράσεις προσφέρουν την απαραίτητη «ανάσα» από την καθημερινότητα.

Τι είναι πραγματικά το burnout

Το burnout δεν είναι απλώς κούραση. Είναι μια κατάσταση βαθιάς εξάντλησης που επηρεάζει το σώμα και το μυαλό, κάνοντας δύσκολη τη διαχείριση ακόμη και απλών καθημερινών απαιτήσεων.

Μπορεί να προκύψει όταν κάποιος προσπαθεί να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε:

επαγγελματικές υποχρεώσεις

οικογενειακές ευθύνες

φροντίδα άλλων ανθρώπων

ακαδημαϊκές απαιτήσεις ή εξετάσεις

Με τον καιρό, αυτή η πίεση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη συναισθηματική εξάντληση.

Η σημασία της αυτοφροντίδας

Η αυτοφροντίδα αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης της εξουθένωσης, καθώς ενισχύει την αίσθηση ευεξίας και αυτοεκτίμησης.

Ορισμένες απλές πρακτικές περιλαμβάνουν:

Άσκηση και δραστηριότητες

Αφιερώστε χρόνο σε δραστηριότητες που σας ευχαριστούν, όπως περπάτημα, κηπουρική ή δημιουργικά χόμπι.

Επαρκής ύπνος

Οι ειδικοί συστήνουν 7–9 ώρες ύπνου καθημερινά, καθώς η έλλειψη ύπνου αυξάνει την ψυχική και σωματική κόπωση.

Κοινωνικές σχέσεις

Η επαφή με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα ενισχύει το αίσθημα υποστήριξης και σύνδεσης.

Σημάδια που δείχνουν burnout

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εξουθένωσης.

Συνηθισμένα σημάδια είναι:

συνεχής και έντονη κόπωση

πονοκέφαλοι ή σωματικοί πόνοι

δυσκολία συγκέντρωσης

αυξημένα λάθη στην εργασία

ευερεθιστότητα ή άγχος

απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που παλαιότερα ευχαριστούσαν

αίσθημα αποστασιοποίησης ή «μουδιάσματος»

αρνητικές σκέψεις για τη δουλειά ή τους γύρω μας

απομόνωση από φίλους και οικογένεια

Το βασικό μήνυμα

Η πρόληψη του burnout ξεκινά από κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: να μάθουμε να προστατεύουμε τον χρόνο και την ενέργειά μας.

Η θέσπιση ορίων, η φροντίδα του εαυτού μας και η αναζήτηση βοήθειας όταν τη χρειαζόμαστε μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Άλλωστε, η εξουθένωση δεν εμφανίζεται ξαφνικά· είναι μια σταδιακή διαδικασία. Όσο νωρίτερα αναγνωρίσουμε τα σημάδια και δράσουμε, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να διατηρήσουμε την ισορροπία και την ευεξία στη ζωή μας.