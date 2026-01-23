Προειδοποιούν οι ειδικοί για τη γρίπη: Αύξηση 30% στις νοσηλείες παιδιών, γεμάτες οι εφημερίες - Σε ΜΕΘ 3χρονο αγόρι
Shutterstock

23/01/2026 • 12:11
ΥΓΕΙΑ
Μεγάλη αύξηση σε ποσοστό άνω του 30% καταγράφηκε στις νοσηλείες παιδιών από γρίπη και βαριές νοσήσεις, όπως αναφέρουν επίσημα τα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τα νοσοκομεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Ειδικότερα, δύο παιδιά ηλικίας 6 και 3 ετών νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία» από επιπλοκές της γρίπης, χωρίς να έχουν άλλα διαπιστωμένα προβλήματα υγείας. Μάλιστα, το ένα αγόρι, 3 ετών, χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Την ίδια ώρα, στις τελευταίες εφημερίες εκατοντάδες είναι τα παιδιά που προσέρχονται με έντονα συμπτώματα της γρίπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και ο πρόεδρός της, Μιχάλης Γιαννάκος, καθημερινά πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία και πάνω από 50 παιδιά εισάγονται για νοσηλεία.

 

