«Πρεμιέρα» για τα ηλεκτρονικά ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Ποια είναι η διαδικασία

Το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι από σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2025, ξεκινά η ένταξη των ραντεβού όλων των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ορθολογική διαχείριση του χρόνου και των διαθέσιμων πόρων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Οι πολίτες θα μπορούν πλέον να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ με τρόπο εύκολο και ψηφιακά προσβάσιμο μέσω των εξής τριών βασικών πυλών:

της εφαρμογής MyHealth,

της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, και

της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής «1566».

Η νέα αυτή λειτουργικότητα έρχεται να προστεθεί στον ήδη ισχυρό πυλώνα του Ενοποιημένου Συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από 700.000 ραντεβού τον μήνα με προσωπικούς και ειδικευμένους ιατρούς, καθώς και επιπλέον 50.000 ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις.

Η ένταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με εκτιμώμενο ετήσιο όγκο περίπου 7.000.000 ραντεβού, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τη λειτουργική αξία, την εμβέλεια και τη χρηστικότητα του συστήματος, διευκολύνοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και συμβάλλοντας στη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας.

Παράλληλα, από σήμερα όλα τα ραντεβού των ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Με το νέο σύστημα όλα τα ραντεβού θα καταγράφονται σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα «χάνονται» ραντεβού, δεν θα υπάρχει διπλή καταχώριση και ο πολίτης θα γνωρίζει με διαφάνεια πότε και που θα εξυπηρετηθεί.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πλέον όλα τα ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Με αυτή την εξέλιξη, ενισχύεται η διαφάνεια, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η αποτελεσματική αξιοποίηση χρόνου και πόρων».

«Οι πολίτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «1566». Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, υπηρετώντας την αρχή της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στην υγεία», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Με τη σειρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε: «H τεχνολογία δεν δημιουργεί απλώς υποστηρικτικά εργαλεία, αλλά αποτελεί τον καταλύτη που επανακαθορίζει κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής. Η Υγεία, ως ο πιο ευαίσθητος και κρίσιμος πυλώνας του κοινωνικού κράτους, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση».

«Από σήμερα οι πολίτες, με απλό και φιλικό τρόπο, μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ μέσω του myHealth app, της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr ή της τηλεφωνικής γραμμής 1566, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και την αναμονή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται επίσης καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων ραντεβού και περιορισμός της γραφειοκρατίας», συμπλήρωσε.

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και μέσω της ΗΔΙΚΑ, ενσωματώνουμε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στόχος μας η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα Υγείας, με τον πολίτη στο επίκεντρο», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.