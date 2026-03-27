Ο ΕΟΔΥ ενισχύει τον εθνικό μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης και απόκρισης σε απειλές Δημόσιας Υγείας

Στον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση υγειονομικών κινδύνων και την πιο αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας. Στον απόηχο της πανδημίας και με την εμπειρία που αποκτήθηκε, η ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης αναδεικνύεται σε στρατηγική προτεραιότητα για την έγκαιρη αντιμετώπιση απειλών και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας του συστήματος δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο του έργου για την αναδιοργάνωση του μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας επιδημιολογικών δεδομένων, καθώς και η χαρτογράφηση της λειτουργίας των εργαστηρίων που υποστηρίζουν την επιτήρηση.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της υφιστάμενης λειτουργίας του μηχανισμού επιτήρησης και ανάλυση αποκλίσεων (Gap Analysis) σε σχέση με διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, και εξετάστηκαν οι μηχανισμοί προετοιμασίας και απόκρισης σε υγειονομικές απειλές και έκτακτα συμβάντα δημόσιας υγείας, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας του συστήματος και την ευθυγράμμισή του με σύγχρονες διεθνείς πρακτικές.

Η ανάλυση αποκλίσεων ανέδειξε τα σημεία που μπορούν να ενισχυθούν, θέτοντας τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης και απόκρισης σε απειλές Δημόσιας Υγείας. Στο επόμενο στάδιο του έργου θα προχωρήσει ο σχεδιασμός παρεμβάσεων και προτύπων διαδικασιών που θα ενισχύσουν τη λειτουργία του μηχανισμού επιτήρησης και απόκρισης, επιτρέποντας την ταχύτερη ανταπόκριση σε υγειονομικές κρίσεις και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.