Έρχεται μπόρα αγνώστου έντασης

Ο πόλεμος στον περσικό φέρνει άσχημα μαντάτα στην Οικονομία. Πόσο άσχημα δεν το ξέρουμε ακόμη. Εξαρτάται από τη διάρκεια και την έκβαση του πολέμου. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση αναμένεται να είναι από δύσκολη ως πολύ δύσκολη. Για την Ελλάδα τα πράγματα έχουν έναν επιπλέον «άγνωστο χ», την πορεία του τουρισμού. Ο τουρισμός μπορεί να πατώσει, αλλά μπορεί και να κερδίσει νέους πελάτες από τις αγορές που θα έχουν πληγεί. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Πέραν μιας! Η ακρίβεια θα κτυπήσει έτσι ή αλλιώς κόκκινο. Δεν ξέρουμε πόσο πιο πέρα από το κόκκινο…

Για τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη να μην το συζητήσουμε καλύτερα. Ασπιρίνες για την μεγάλη επιδημία που έρχεται. Κινήσεις εντυπωσιασμού χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα στις κοινωνίες. Ακόμη και ο σούπερ σταρ της αριστεράς στην Ισπανία ανακοίνωσε μείωση του ΦΠΑ, ο οποίος ακόμη και μετά από την μείωση είναι υψηλότερος απ’ αυτόν της Ελλάδας! Αυτό μπορούσε; Αυτό ήταν. Για τα σπουδαία και τα μεγαλύτερα θα χρειαστεί ένα νέο πακέτο σαν αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα έρθει; Και πώς; Θα καταφύγει η Ευρώπη στη λύση του ευρωομόλογου; Κάπως πρέπει να βρει τα χρήματα.

Η Ευρώπη που δεν έχει σκεφτεί μέχρι σήμερα τι θα της συμβεί αν φύγει από πάνω της η προστατευτική ασπίδα των ΗΠΑ, δεν αντέχει τέτοιου είδους κρίσεις. Διότι η ακρίβεια έχει μεγάλο πολιτικό κόστος και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θέλουν να περνά ο χρόνος χωρίς τέτοια προβλήματα. Βλέπετε, έχουν να κάνουν και εκλογές.

Την αντέχουν ή δεν την αντέχουν, τώρα είναι υποχρεωμένες να την αντιμετωπίσουν. Η κρίση της ακρίβειας είναι μια πολυεπίπεδη κρίση και δεν αφορά μόνο τις επιπτώσεις των πολέμων. Αφορά πολύ περισσότερο το γεγονός ότι η Ευρώπη ζει στον δικό της μικρόκοσμο, αρνούμενη να συνειδητοποιήσει ότι ο πλανήτης γη μπορεί να προχωρήσει και χωρίς αυτήν. Η άρνηση της πραγματικότητας φέρνει την έλλειψη προτάσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης και όλο αυτό ευνοεί τελικά την άκρα δεξιά. Η κρίση φέρνει πιο γρήγορα την ακροδεξιά στην εξουσία απ’ ότι μπορούμε να φανταστούμε.

Θανάσης Μαυρίδης

