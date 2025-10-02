Νομοσχέδιο-τομή για την Υγεία: Σε διαβούλευση οι αλλαγές σε νοσοκομεία και φαρμακευτική δαπάνη

Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κεφάλαιο στη Δημόσια Υγεία, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση ένα πολυδιάστατο νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε πάγια προβλήματα του συστήματος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση και στελέχωση των νοσοκομείων, η ορθολογική διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν οι εποπτευόμενοι φορείς του υπουργείου Υγείας.

Το νομοσχέδιο συγκεντρώνει ποικίλες ρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας ασθενών, γιατρών και επαγγελματιών υγείας, σηματοδοτώντας – όπως τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης – «ένα βήμα μπροστά με λύσεις».

«Προχωρούμε μπροστά με λύσεις» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση σήμερα το Ερανιστικό Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές διατάξεις που επιχειρούν να λύσουν πολλά διαφορετικά θέματα, σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X, ευχαριστεί θερμά όλους τους συνεργάτες του και τη Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως, καθώς, όπως επισημαίνει, «η σύνταξή του ήταν τελικά δύσκολη και επίπονη, αλλά άπαντες συνειδητοποίησαν πόσα πολλά διαφορετικά κρίσιμα θέματα λύνει για την στελέχωση των Νοσοκομείων, τη λειτουργία των εποπτευομένων μας φορέων, τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, τους κλάδους των Ιατρών, Φαρμακοποιών, Φυσικοθεραπευτών κ.λπ. και κυρίως λύνουμε πολλά θέματα των ασθενών».

«Προχωρούμε μπροστά με λύσεις», καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.

Σημειώνεται ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας επιδιώκονται: α) Η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η αποτελεσματική ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά.

β) Ο εξορθολογισμός και η συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

γ) Η εύρυθμη λειτουργία των εποπτευομένων φορέων του υπουργείου Υγείας και ιδίως του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μ.Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε) και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

δ) Η ενίσχυση και η στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

ε) Η ορθή λειτουργία των φαρμακείων και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

στ) Η εύρυθμη διοικητική λειτουργία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

ζ) Ο εκσυγχρονισμός των Μονάδων Ημερήσιας Λειτουργίας (ΜΗΝ) και των ιδιωτικών κλινικών.

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου εστιάζουν, κυρίως, στα ακόλουθα: