Με τη «βούλα» του ΠΟΥ η χρήση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας από ενήλικες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα συστήσει τη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους για τη θεραπεία της παχυσαρκίας σε ενήλικες, σύμφωνα με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών του οργανισμού, το οποίο προτρέπει τις χώρες να αντιμετωπίσουν σοβαρά την πάθηση ως χρόνια νόσο.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δημοφιλή φάρμακα GLP-1, που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά από τις Novo Nordis και Eli Lilly, αποτελούν μέρος της λύσης για τη μακροχρόνια θεραπεία της παχυσαρκίας σε ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος (BMI) 30 ή παραπάνω, παράλληλα με την παροχή συμβουλών για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά.

Στο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών, το οποίο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και είναι ανοιχτό για διαβούλευση έως τις 27 Σεπτεμβρίου, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας συχνά διαμορφώνεται από ξεπερασμένες απόψεις που την θεωρούν ως ζήτημα τρόπου ζωής. Αντίθετα, ανέφερε ότι πρόκειται για «χρόνια, προοδευτική και υποτροπιάζουσα ασθένεια» που επηρεάζει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο άτομα παγκοσμίως, τόσο σε χώρες με υψηλό όσο και με χαμηλό εισόδημα, συμβάλλοντας σε εκατομμύρια θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Συνιστά τη χρήση φαρμάκων για τη θεραπεία της παχυσαρκίας για πρώτη φορά, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα κρίσιμο βήμα προς την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου προτύπου περίθαλψης. Αναπτύσσει ξεχωριστές κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία παιδιών και εφήβων.

Ενώ το προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ ισχύει μόνο για άτομα με ΔΜΣ άνω του 30, σε ορισμένες χώρες με υψηλό εισόδημα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα φάρμακα συνιστώνται επίσης για άτομα με ΔΜΣ 27 έως 30 και τουλάχιστον μία ιατρική πάθηση που σχετίζεται με το βάρος.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ΠΟΥ δεν προχώρησε στην προσθήκη των φαρμάκων ως θεραπείες για την παχυσαρκία στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων, έναν ξεχωριστό κατάλογο φαρμάκων που πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλα τα λειτουργικά συστήματα υγείας.