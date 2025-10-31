Μ. Θεμιστοκλέους: Σε 18 μήνες θα έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ράντζων στο Αττικό

Για την εφαρμογή Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, την πρώτη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στο δημόσιο σύστημα υγείας, μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, μίλησε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπ. Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Είναι η πρώτη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται μαζικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο γιατρός μπορεί την ώρα που είναι στον υπολογιστή όπως συνταγογραφούσε προηγούμενος τα φάρμακα να ρωτήσει, ακόμη και φωνητικά, “πες μου τι φάρμακα λαμβάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ασθενής”», σχολίασε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Εξήγησε πως ο γιατρός θα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τον ιατρικό φάκελο μπροστά του, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει σε διαφορετικά έγγραφα και καρτέλες.

Όπως εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλέους: «αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει εξαιρετικά τον γιατρό – και θα μιλήσω ως γιατρός τώρα – καθώς του δίνει χρόνο για τον ασθενή».

Πολλές φορές οι ασθενείς συμβουλεύονται το ChatGPT για ιατρικές συμβουλές με τον κ. Θεμιστοκλέους να σχολιάζει πως: «οι απαντήσεις του δεν είναι σίγουρα σωστές. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες όταν κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις. Και δεύτερον, υπάρχει μια συνδυαστική σκέψη του γιατρού και μια εμπειρία η οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή – δεν ξέρουμε σε 20 χρόνια – να αντικαταστήσει τον γιατρό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο η οποία βοηθάει τον γιατρό», εξήγησε.

Αναφέρθηκε και στον ψηφιακό βοηθό του πολίτη, ο οποίος πρόκειται να έρθει μετά τον ψηφιακό βοηθό ιατρού, περίπου σε ένα μήνα από σήμερα.

«Αυξημένα τα ραντεβού στα νοσοκομεία μετά τη θέσπιση του “1566”»

Σχετικά με τη δωρεάν γραμμή «υγείας» 1566, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε πως αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. «Θα σας το βάλω στην πραγματική του μορφή. Έχουμε αύξηση των ραντεβού στα νοσοκομεία», είπε.

Όπως ανέφερε: «ο κόσμος, όχι απλώς έμαθε αυτό το τετραψήφιο αριθμό. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού ακόμη και για δύσκολες ειδικότητες στην Αττική, μέσα στις επόμενες μέρες. Μπορεί να βρει καρδιολόγο αύριο ή μεθαύριο σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Αυτή είναι η κατάκτηση».

«Νέο τμήμα επειγόντων στο Αττικόν»

«Καταρχήν να πούμε ότι χθες στις 30/10 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου τμήματος επειγόντων στοΑττικόν που εγκαινιάστηκε. Και είναι μια από τις πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί από 1.000 τετραγωνικά πάμε σε 2.500 τετραγωνικά, με ένα χώρο με όλες τις προδιαγραφές», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σχετικά με το ζήτημα των ράντζων, τόνισε: «ράντζα αυτή τη στιγμή έχει το Αττικό σε μόνιμη βάση και έχουν άλλα δύο νοσοκομεία για κάποιες ώρες. Έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα ράντζα στα υπόλοιπα νοσοκομεία και για το Αττικό – το οποίο μπορεί να είναι λόγω της πολύ μεγάλης προσέλκυσης ασθενών, λόγω της φήμης των γιατρών του νοσοκομείου – αυτή τη στιγμή χτίζεται ένα κτίριο το οποίο θα μετακινηθούν οι εφημερεύοντες γιατροί, θα ολοκληρωθεί σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα και θα απελευθερωθούν κλίνες εντός του νοσοκομείου. Θα μας δοθούν άλλες 70 περίπου κλίνες. Και το δεύτερο, θα ενισχυθεί με την Παθολογική κλινική στο Αγία Βαρβάρα, έτσι ώστε σε περίπου 18 μήνες από σήμερα να έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ράντζων στο Αττικό Νοσοκομείο.