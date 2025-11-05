Μ. Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες θεραπείας των ογκολογικών ασθενών και μειώνουμε τις αναμονές

Έως το καλοκαίρι του 2026 θα είναι έτοιμη η νέα ογκολογική μονάδα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Mega».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η νέα μονάδα έχει διπλό στόχο: Να μειώσει τις αναμονές και να βελτιώσει τις συνθήκες θεραπείας των ογκολογικών ασθενών.

Η νέα μονάδα θα στεγάσει τις ογκολογικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου «Σωτηρία».

«Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη ογκολογική μονάδα με 60 θέσεις ημερήσιας νοσηλείας και με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα για καλύτερη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου που μειώνουν τις αναμονές», τόνισε ο υφυπουργός Υγείας.

Η ολοκλήρωση της μονάδας θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα του νοσοκομείου να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασθενών με καρκίνο, προσφέροντας καινοτόμες θεραπείες. Παράλληλα, θα συμβάλει στην εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού και στην έρευνα στον τομέα της ογκολογίας.

Αναφορικά με το προσωπικό που θα στελεχώσει τη μονάδα, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι προγραμματίζονται οι προσλήψεις πριν την ολοκλήρωση του έργου, ώστε με την παράδοση να είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Μέχρι τότε οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό θα εργάζονται στις υπάρχουσες δομές. Τέλος μίλησε για τη στελέχωση του «Σωτηρία», υπογραμμίζοντας ότι το νοσοκομείο έχει ενισχυθεί την τελευταία πενταετία με προσωπικό και βελτιωμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.