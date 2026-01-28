Μ. Θεμιστοκλέους: 2,8 εκατ. πολίτες έχουν εμβολιαστεί κατά της γρίπης - Υψηλότερα ποσοστά από το 2025

Μικρή υποχώρηση παρουσιάζει η δραστηριότητα της γρίπης τις τελευταίες ημέρες, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει βεβαιότητα ότι φτάνει στην κορύφωσή της.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ACTION 24, η πίεση στα νοσοκομεία παραμένει αυξημένη, αλλά ελεγχόμενη, ενώ ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά, με τα ποσοστά να κινούνται ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

«Έχουμε μια μικρή κάμψη της γρίπης σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα», όμως «δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η κορύφωση και από δω και πέρα θα έχουμε συνεχή μείωση», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τα όσα τόνισε «ειδικά αν έχουμε πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να έχουμε ξανά αύξηση των κρουσμάτων». Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι «παρά την αυξανόμενη προσέλευση στα νοσοκομεία και την πίεση που καταγράφεται, η κατάσταση στο Σύστημα Υγείας παραμένει ελεγχόμενη».

Ο κ. Θεμιστοκλέους για την αυξημένη προσέλευση στα ΤΕΠ ανέφερε ότι «έχουμε αυξημένη προσέλευση στις εφημερίες και αυτό αφορά και παιδάκια και ενήλικες». Ειδικά για τα παιδιατρικά νοσοκομεία, σημείωσε ότι «με το που ανοίγουν τα σχολεία έχουμε αυξημένη προσέλευση», προσθέτοντας ότι «έχουμε πολύ καλύτερες συνθήκες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και μικρότερη αναμονή».

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι προχωρά ο εμβολιασμός και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο εμβολιασμός προχωράει κανονικά. Φτάνουμε τα 2,8 εκατομμύρια εμβολιασμούς, είμαστε λίγο υψηλότερα από την περσινή χρονιά στους εμβολιασμένους».

Παράλληλα, έστειλε δύο σαφή μηνύματα: πρώτον, «όποιοι έχουν συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους», δεύτερον, «προλαβαίνουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν, καθώς και παιδιά μέχρι 5 ετών», υπογραμμίζοντας ότι «το εμβόλιο χρειάζεται από 10 ημέρες μέχρι 2 βδομάδες περίπου για να δράσει».

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, σημείωσε ότι υπάρχουν αντιικά φάρμακα και ότι υπάρχουν και εμβόλια.