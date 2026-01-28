«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση»: Τι δηλώνει επιζών από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

«Κόλλησε το τιμόνι κατά την προσπέραση λόγω lane assistant», φέρεται να είπε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ενεπλάκη στο φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες.

Όπως ανέφερε, ένας από τους επιζώντες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο κ. Κούκουλας, ο τραυματίας επαναλαμβάνει με σαφήνεια ότι κατά την προσπέραση ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο δεν επέτρεψε στον οδηγό να επαναφέρει την πορεία του οχήματος.

Ο Δημήτρης Κουκούλας βρίσκεται σε νοσοκομείο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, εκεί έγινε η πρώτη εκτίμηση των τραυματιών και των θυμάτων, πριν ακολουθήσει η διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς.

Ο ίδιος μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μόλις πληροφορήθηκε ότι στο τροχαίο εμπλέκονταν Έλληνες, προκειμένου να συνδράμει κυρίως στη μετάφραση και την επικοινωνία με τους τραυματίες και το ιατρικό προσωπικό.

Επαφή με τραυματίες και ελληνικές αρχές

Ο κ. Κούκουλας επιβεβαίωσε ότι δύο από τους τρεις τραυματίες είναι σε θέση να επικοινωνούν και νοσηλεύονται στις κλινικές που έχουν ήδη αναφερθεί από τις αρχές. Όπως είπε, βρέθηκε στο νοσοκομείο και κατά την επίσκεψη της Ελληνίδας πρέσβειρας και του προξένου, ενώ στους θαλάμους εισήλθε και μικρή ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ για να δουν τους τραυματισμένους φίλους τους.

Ένας από τους τραυματίες φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα, ωστόσο η γενική του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή.

Σε εξέλιξη ταυτοποιήσεις και νεκροτομές

Όπως ανέφερε, από νωρίς το πρωί έχουν φτάσει στην Τιμισοάρα γονείς των θυμάτων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, νεκροψίας και νεκροτομής. Το σχετικό πρωτόκολλο έχει ήδη ενεργοποιηθεί, με τις διαδικασίες να πραγματοποιούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος, καθώς ήρθε σε επαφή με συγγενείς των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι οικογένειες βρίσκονται ήδη στη Ρουμανία από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο οδηγός μετέφερε στο μαύρο βανάκι τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, επιδιώκοντας μία ριψοκίνδυνη προσπέραση. Προσπερνάει από αριστερά ένα βυτιοφόρο, ενώ αφού κάνει κίνηση να επιστρέψει στη λωρίδα του, ανάβει ξανά φλας αριστερά, επιχειρώντας νέα προσπέραση, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πλαγιομετωπικά με μία νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα διαλύθηκε σε χιλιάδες κομμάτια. Οι λαμαρίνες εκτοξεύθηκαν στη δεξιά λωρίδα και στα πρανή του δρόμου. Επτά Έλληνες φίλαθλοι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους. Οι υπόλοιποι τρεις μεταφέρθηκαν στο κοντινότερο νοσοκομείο, με τον έναν από αυτούς να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Το μέσο ενημέρωσης της Ρουμανίας, «Ludojinfo», παρείχε αργότερα περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την κατάσταση των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με δηλώσεις από τον διευθυντή του νοσοκομείου, Μιχάι Μπαλάν.

«Οι τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Τιμισοάρα, Casa Austria. Ο ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κάταγμα κλείδας. Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν σε εγρήγορση και συνεργάσιμος» ανέφερε σχετικά.

Οι επιβαίνοντες στο βαν ήταν κυρίως από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και από δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, όπως η Νεάπολη και ο Επτάλοφος.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και ασθενοφόρα, ενώ το μαύρο βαν είχε μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα. Οι τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή και ο έβδομος φίλαθλος του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Ζητήσαμε αναβολή του αγώνα, αλλά είναι αδύνατο

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με επίσημη ενημέρωση της γνωστοποίησε πως μετά την τραγική είδηση του θανάτου των επτά οπαδών του συλλόγου ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Λιόν, ωστόσο η UEFA, αρνήθηκε το αίτημα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη.

O πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του δσ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες.

Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας.

Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας.

Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο.

Επικοινωνήσαμε με την ΟΥΕΦΑ. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας.

Επίσης, οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες».

«20 και 28 ετών οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ»

Για την κατάσταση των τριών τραυματισμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι, μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο OPEN, ο ένας από τους τρεις τραυματίες οπαδούς είναι καλά στην υγεία του, ο δεύτερος φέρει τραύματα που δεν είναι σοβαρά και γι' αυτό αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ο τρίτος τραυματίας έχει χτυπήσει στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, όμως τα τραύματα αυτά δεν απειλούν τη ζωή του ενώ η πρώτη εκτίμηση είναιν ότι δεν θα του προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως οι δύο ελαφρύτερα τραυματίες μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής. Όσον αφορά, όμως, τον πολυτραυματία θα πρέπει να δώσουν έγκριση οι γιατροί για τη μεταφορά του με ειδικό αεροσκάφος που θα σταλεί στη Ρουμανία. Η ζωή του δεν θα κινδυνεύσει αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση, εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας, οι δύο τραυματίες είναι 20 ετών, ενώ ο τρίτος 28.

Η ανακοίνωση του υπουργού Υγείας της Ρουμανίας

Τις ηλικίες των τριών τραυματιών ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε.

«Πρώτα απ 'όλα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο ατύχημα στο Λούγκοϊ. Μετά το συμβάν, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επικοινωνία με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για τον συντονισμό της κατάστασης και την ορθή ενημέρωση των Αρχών», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο κ. Ρογκομπέτε.

Για τους τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα και παραμένουν νοσηλευμένοι, ο Ρουμάνος υπουργός Υγείας ανακοίνωσε:

1 ασθενής νοσηλεύεται στο Πολυτραυματολογικό Ιατρείο (Casa Austria) – πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

1 ασθενής στην Ορθοπεδική – κάταγμα ιερού οστού

1 ασθενής στη Νευροχειρουργική – ελάχιστη υπαραχνοειδής αιμορραγία και πολυμώλωπες

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες».