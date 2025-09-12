Γκ. Μαγιορκίνης: «Καμπανάκι» για τον επικίνδυνο μύκητα στα νοσοκομεία - Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris και τη μεγάλη εξάπλωσή του στα νοσοκομεία μίλησε στην ΕΡΤ, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, κ. Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως επισήμανε αρχικά ο κ. Μαγιορκίνης, πρόκειται για έναν μύκητα με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, τόσο στα συνήθη αντισηπτικά όσο και στα αντιμυκητιασικά φάρμακα, δηλαδή τα «αντιβιοτικά» που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση μυκητιασικών λοιμώξεων.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαγιορκίνης εξήγησε ότι ο Candidozyma auris είναι ένας μύκητας που επιβιώνει κυρίως μέσα σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα, καθώς έχει αναπτύξει αντοχή εκεί όπου άλλοι μύκητες δεν μπορούν να επιβιώσουν.

Ενώ ανέφερε ότι «ο λόγος που δεν τον συναντάμε εκτός νοσοκομείων είναι επειδή οι μυκητιάσεις είναι γενικά σπάνιες στον γενικό πληθυσμό και ο συγκεκριμένος μύκητας πολλαπλασιάζεται σε χώρους όπου κυριαρχούν οι ιδιαίτερες συνθήκες αντοχής».

Επισήμανε επίσης ότι τα νοσοκομεία αποτελούν εστίες μικροβίων και μυκήτων με υψηλή ανθεκτικότητα, τα οποία όμως σπάνια προκαλούν προβλήματα σε υγιή άτομα. Οι σοβαρές λοιμώξεις εμφανίζονται κυρίως σε ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως όσοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και υπογράμμισε ότι ο Candidozyma auris δεν είναι πιο παθογόνος από άλλους μύκητες και δεν αποτελεί απειλή για τον γενικό πληθυσμό.

Τέλος, υπενθύμισε πως μύκητες όπως οι Candida υπάρχουν φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώμα, όπως στο έντερο, και γίνονται απειλητικοί μόνο όταν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι εξασθενημένο.

Πώς προστατευόμαστε

Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι η αυξημένη επιτήρηση και η προσοχή είναι απαραίτητες για να σταματήσει η διασπορά του Candidozyma auris στα νοσοκομεία. Συμβούλεψε να προσέχουμε ιδιαίτερα όταν επισκεπτόμαστε νοσοκομεία, να ακολουθούμε τα μέτρα υγιεινής, να πλένουμε καλά τα χέρια μας, να αποφεύγουμε να ακουμπάμε πολλές επιφάνειες και να μην βγαίνουμε από το νοσοκομείο χωρίς να πλύνουμε τα χέρια μας.

Επιπλέον, επισήμανε ότι τα κοινά αντισηπτικά χεριών δεν αρκούν για να προληφθεί η μετάδοση αυτού του μύκητα. Το καλό και σωστό πλύσιμο των χεριών είναι καθοριστικό, καθώς υπάρχουν και άλλα ανθεκτικά μικρόβια, όπως το κλωστηρίδιο που προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις, τα οποία δεν εξουδετερώνονται από τα αλκοολούχα αντισηπτικά. Για αυτόν τον λόγο, το πλύσιμο των χεριών δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τα αντισηπτικά.