Έκρηξη ιώσεων και γρίπης: Τι προκαλεί το κύμα και πότε θα φτάσει στην κορύφωσή του

Στην έξαρση των ιώσεων και της γρίπης τόσο κατά τη διάρκεια των γιορτών όσο και για το διάστημα που πρόκειται να ακολουθήσει αναφέρθηκε η παθολόγος, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Συγκεκριμένα, θέλοντας αρχικά να εξηγήσει γιατί φέτος έχουμε τόσο μεγάλη έξαρση των ιώσεων και της γρίπης, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι: «Έχουμε κατ' αρχήν τις ιώσεις οι οποίες μονοπωλούν, οι αναπνευστικές ιώσεις είναι κυρίως τον χειμώνα. Φέτος τις συζητάμε ακόμα περισσότερο επειδή έχει εμφανιστεί η superflu-υπεργρίπη, η γρίπη Κ, που είναι ένας μεταλλαγμένος υποκλάδος της γρίπης A, που φαίνεται πολύ πιο μεταδοτικός και σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης έκανε πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, όπως στη Βρετανία. Στη Νέα Υόρκη βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις και πάρα πολλά περιστατικά και είχαν και 3.000 θανάτους, ανάμεσά τους και 8 θανάτους παιδιών».

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου η κ. Ψαλτοπούλου καθησύχασε, λέγοντας ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιεύσεις του ECDC, το παρόν εμβόλιο είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό άνω του 55%. «Και εμάς επειδή μας ενδιαφέρει η σοβαρή νόσηση, είναι αποτελεσματικό στη σοβαρή νόσηση. Το εμβόλιο παραμένει αποτελεσματικό για να αποφύγουμε και τον ιό της γρίπης και τους άλλους αναπνευστικούς ιούς», σημείωσε.

Μάλιστα, η κυρία Ψαλτοπούλου τόνισε ότι υπάρχει μια τριπλέτα μέτρων για να αποφύγουμε τον ιό της γρίπης και τους άλλους ιούς. «Κατ' αρχάς είναι ο εμβολιασμός, ο οποιοσδήποτε μπορεί να το κάνει δωρεάν» είπε, προσθέτοντας στη συνέχεια ότι οι κατηγορίες των ανθρώπων που πρέπει να εμβολιαστούν για τη γρίπη είναι οι άνω των 60, τα παιδιά κάτω των 5 και όσοι έχουν θέματα υγείας από 5 έως 59 ετών.

Πόσο θα διαρκέσει η έξαρση των ιώσεων;

«Το δεύτερο μέτρο είναι η μάσκα για τις ευπαθείς ομάδες σε χώρους με συνωστισμό. Και το τρίτο μέτρο -που είναι επίσης πολύ βασικό όταν έχουμε μια συμπτωματολογία από το ανώτερο και το κατώτερο αναπνευστικό, τα παιδάκια μπορεί να έχουν και άλλα συμπτώματα- είναι να πάμε στον γιατρό μας. Γιατί ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, όσο νωρίτερα διαγνωστούμε, τόσο πιο άμεσα μπορούμε να πάρουμε αντιιικά φάρμακα, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά στη σοβαρή νόσηση».

Σε σχέση με το πόσο θα διαρκέσει αυτή η περίοδος της έξαρσης των ιώσεων, η καθηγήτρια εξήγησε ότι πρόκειται για ζήτημα που θα μας απασχολεί για τους δύο πρώτους μήνες του έτους. «Ακόμα και τώρα μπορούμε να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο, γιατί έχουμε αυτή την έκρηξη η οποία αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τον Φεβρουάριο», απάντησε συγκεκριμένα