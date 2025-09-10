Wall Street: Κέρδη με οδηγό τον τεχνολογικό κλάδο - Εν αναμονή των στοιχείων για τον πληθωρισμό

Τα σημαντικά κέρδη που καταγράφει ο τεχνολογικός κλάδος ξεχωρίζουν στη συνεδρίαση της Πέμπτης για την Wall Street, ενώ παράλληλα οι αναλυτές παρακολουθούν τα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας ενόψει και των αποφάσεων για τα επιτόκια στις ΗΠΑ.

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,44% στις 45.509 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,45% στις 6.541 μονάδες και ο Nasdaq ισχυροποιείται 0,35% στις 21.958 μονάδες.

Η άνοδος στον τεχνολογικό κλάδο έρχεται εν μέσω του ράλι που σημειώνουν οι μετοχές της Oracle, που ανακοίνωσε αρκετές συμφωνίες πολλών δισ. δολαρίων εν μέσω της αυξημένης ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Τους επόμενους μήνες, αναμένουμε να υπογράψουμε συμβάσεις με αρκετούς επιπλέον πελάτες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και το RPO (συνολικό ποσό παραγγελιών) είναι πιθανό να ξεπεράσει το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια», δήλωσε η CEO, Σάφρα Κατζ.

Σε αυτό το «φόντο» ο επικεφαλής της Oracle, Λάρι Έλισον, κατάφερε την Τετάρτη για πρώτη φορά στα χρονικά να βρεθεί στην πρώτη θέση του δείκτη Billionaires Index του Bloomberg, εκθρονίζοντας από την κορυφή του Ίλον Μασκ.

Εξάλλου, ο δείκτης τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ κατά τον Αύγουστο υποχώρησε σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που ανέμεναν οι αγορές. Η προσοχή στο «μέτωπο» των μάκρο βρίσκεται στις ανακοινώσεις για την πορεία του πληθωρισμού κατά τον Αύγουστο στην αμερικανική οικονομία, που θα «φτιάξουν» και το κλίμα για τα επιτόκια της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed).

Στις 17 Σεπτεμβρίου και μετά από τη διήμερη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής (FOMC), η Fed θα γνωστοποιήσει τις αποφάσεις της, με τους αναλυτές να δίνουν 90% πιθανότητες για μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Ενόψει των αποφάσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε ξανά στον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Ο Τραμπ ζήτησε ξανά τη μείωση των επιτοκίων της Fed. Ακόμα, ανέφερε ότι «ο Πάουελ είναι μια απόλυτη καταστροφή, που δεν έχει ιδέα για το τι κάνει».