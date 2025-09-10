Η Oracle «καλπάζει» προς την κεφαλαιοποίηση του 1 τρισ. δολαρίων, λόγω της ζήτησης για την AI

Προς τα επίπεδα της κεφαλαιοποίησης του 1 τρισ. δολαρίων κινείται η Oracle την Τετάρτη, αφού η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε μεγάλη ζήτηση για τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης, εν αναμονή συμφωνιών αξίας πολλών δισ. δολαρίων.

Λίγο μετά το άνοιγμα της Wall Street για την Τετάρτη και στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), οι μετοχές της Oracle κατέγραφαν άνοδο 37,22%, τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο τους από το 1992.

Αν και τα κέρδη μείνουν σε αυτά τα επίπεδα, η εταιρεία θα προσθέσει κοντά στα 237 δισ. δολαρία στην κεφαλαιοποίηση της, φέρνοντας την αγοραία αξιά της στα 915 δισ. δολαρίων, κοντά στο ορόσημο του 1 τρισ..

Η Oracle ανακοίνωσε τέσσερις συμβάσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τρεις πελάτες κατά τη διάρκεια του τριμήνου του Αυγούστου, υπογραμμίζοντας την έντονη ζήτηση για τις υπηρεσίες cloud που προσφέρει.

«Τους επόμενους μήνες, αναμένουμε να υπογράψουμε συμβάσεις με αρκετούς επιπλέον πελάτες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και το RPO (συνολικό ποσό παραγγελιών) είναι πιθανό να ξεπεράσει το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια», δήλωσε η CEO, Σάφρα Κατζ.

Ωστόσο, η Microsoft η Amazon Web Services και η Google Cloud κυριαρχούν στην αγορά του cloud computing με συνολικό μερίδιο 65%, ενώ η Oracle, η Alibaba, η CoreWeave και άλλες εταιρείες κατέχουν μικρότερο μερίδιο της αγοράς.

Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με την Amazon, την Alphabet και την Microsoft, επιτρέποντας στους πελάτες cloud τους να χρησιμοποιούν το Oracle Cloud Infrastructure (OCI) παράλληλα με τις εγγενείς υπηρεσίες. Τα έσοδα από αυτές τις συνεργασίες αυξήθηκαν περισσότερο από δεκαέξι φορές το πρώτο τρίμηνο.

«Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει πλέον τις συνεισφορές της επιχείρησης Stargate και δύο άλλων μεγάλων παικτών στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης, πράγμα που σημαίνει ότι τα έσοδα μετά το 2026 θα είναι πολύ υψηλότερα», δήλωσε ο Μπεν Ράιτζες, αναλυτής της Melius Research.

Οι αναλυτές επισήμαναν επίσης τον ρόλο της Oracle στο έργο Stargate της SoftBank και της OpenAI ως ένα άλλο πλεονέκτημα, που δίνει στην εταιρεία ένα πλεονέκτημα στο μεγάλης κλίμακας έργο υποδομής AI, το οποίο αναμένεται να διοχετεύσει περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες.

Η Oracle παρέχει επίσης υπηρεσίες cloud στην xAI, την startup τεχνητής νοημοσύνης που ιδρύθηκε από τον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο και μακροχρόνιο σύμμαχο του προέδρου της εταιρείας cloud computing, Λάρι Έλισον

Ο 81χρόνος Έλισον πλησιάζει γρήγορα τον Mασκ στην «κούρσα» για τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία του Forbes.