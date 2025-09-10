Νέα επίθεση Τραμπ κατά Πάουελ για τα επιτόκια: «Είναι η απόλυτη καταστροφή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπάλυσε την Τετάρτη ακόμα μια επίθεση εις βάρος του επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, ζητώντας εκ νέου τη μείωση των επιτοκίων της τράπεζας και την υποχώρηση του κόστους δανεισμού στην αμερικανική οικονομία.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε πως «τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν, αυτή τη στιγμή. Ο Πάουελ είναι μια απόλυτη καταστροφή, που δεν έχει ιδέα για το τι κάνει» πρόσθεσε.

Οι νέες βολές του Αμερικανού προέδρου προς την ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου έρχονται καθώς στις 17 Σεπτεμβρίου η Fed θα ανακοινώσει τις αποφάσεις για τη νομισματική της πολιτική.

Οι αναλυτές δίνουν 90% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και 10% πιθανότητες για μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.