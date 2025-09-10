Ο Λάρι Έλινσον της Oracle κατάφερε την Τετάρτη για πρώτη φορά στα χρονικά να βρεθεί στην πρώτη θέση του δείκτη Billionaires Index του Bloomberg, εκθρονίζοντας από την κορυφή του Ίλον Μασκ.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στις 17:10 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) η περιουσία του Έλισον αυξήθηκε κατά 101 δισ. δολάρια αφού η Oracle ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και δήλωσε ότι θα υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη.

Η αύξηση αυτή ανέβασε τη συνολική περιουσία του στα 393 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τον Μασκ που βρίσκεται στα 385 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ από τον δείκτη.

Ο Μασκ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πρώτη φορά το 2021, πριν χάσει τον τίτλο από τον Τζεφ Μπέζος της Amazon και τον Μπερνάρντ Αρνό της LVMH. Τον ανέκτησε πέρυσι και τον κράτησε για λίγο περισσότερο από 300 ημέρες.

Ο 81χρονος Έλισον, συνιδρυτής της Oracle και νυν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας, έχει το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής του περιουσίας δεσμευμένο στην εταιρεία λογισμικού βάσεων δεδομένων.

Οι μετοχές της Oracle, που είχαν ήδη σημειώσει άνοδο 45% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, εκτοξεύτηκαν κατά 41% την Τετάρτη.

Είναι η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος που έχει σημειώσει ποτέ η εταιρεία.

Αντίθετα, οι μετοχές της Tesla έχουν σημειώσει πτώση 13% φέτος.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει προτείνει ένα τεράστιο πακέτο αμοιβών για τον Μασκ, το οποίο, αν καταφέρει να επιτύχει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους, θα μπορούσε να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.