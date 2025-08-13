Wall Street: Άνοδος λόγω των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων

Ανοδικά κινούνται την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς η δυναμική της αγοράς ενισχύεται λόγω των αυξανόμενων προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων της Fed, οι οποίες και συνεχίζουν να ωθούν τους κύριους δείκτες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,67%, στις 44.756,98 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται με κέρδη 0,10%, στις 6.452,49 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει οριακή άνοδο 0λ07%.Και οι δύο δείκτες έφτασαν σε νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά επίπεδα λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης της Τετάρτης, αλλά υποχώρησαν αργότερα.

Η μετοχή της AMD καταγράφει άνοδο άνω του 6%, οδηγώντας τα κέρδη του τομέα της τεχνολογίας. Η Apple σημειώνει, επίσης, άνοδο περίπου 1%. Οι μετοχές της Paramount Skydance σημείωσαν άνοδο άνω του 22%, τοποθετώντας την εταιρεία μέσων ενημέρωσης σε πορεία για την καλύτερη ημέρα της από τον Μάρτιο του 2020.

Οι κινήσεις αυτές πργματοποιούνται μετά από μια νέα συνεδρίαση ρεκόρ την Τρίτη, που πυροδοτήθηκε από μια πιο ήπια από το αναμενόμενο έκθεση για την πορεία του πληθωρισμού η οποία έδωσε στους επενδυτές ελπίδες για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει 99% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα δεδομένα συναλλαγών του FedWatch Tool του CME.

Ο Ross Mayfield, στρατηγικός επενδυτής της Baird, επεσήμανε επίσης την ισχυρή μέχρι στιγμής περίοδο κερδών του δεύτερου τριμήνου ως έναν άλλο καταλύτη της αγοράς. Ενώ τα κέρδη έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, θα ανακάμψουν την επόμενη εβδομάδα με μια σειρά από μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους.

«Αυτή ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή περίοδος κερδών, η οποία αναδεικνύει την ανθεκτικότητα των εταιρειών απέναντι σε όλες τις αντιξοότητες που είδαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», δήλωσε στο CNBC.

Η έκθεση του δείκτη τιμών παραγωγού για τον πληθωρισμό χονδρικής που θα δημοσιευθεί την Πέμπτη θα προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο «παζλ» των οικονομικών εξελίξεων. Η έκθεση θα δημοσιευθεί πριν από τη συνάντηση της Fed στο Jackson Hole στις 21-23 Αυγούστου, η οποία θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη διαμόρφωση των προσδοκιών για την επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας σε επίπεδο πολιτικής.