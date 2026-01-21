Ευρωαγορές: Συνεχίζεται η νευρικότητα εν αναμονή Τραμπ

Σε αναζήτηση προσανατολισμού βρίσκονται την Τετάρτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, προσπαθώντας να ανακάμψουν μετά από τα χαμηλά δύο εβδομάδων που σημείωσαν την Τρίτη.

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών παραμένουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα οι απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή νέων δασμών σε χώρες της Ευρώπης εφόσον δεν συμφωνήσουν με τα σχέδια των ΗΠΑ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Οι προβολείς στρέφονται στην ομιλία του Τραμπ αργότερα μέσα στην Τετάρτη από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και τα όσα θα αναφέρει ο ίδιος για τις επόμενες κινήσεις του στο γεωπολιτικό στερέωμα. Μένει να φανεί το κατά πόσο οι αναφορές του Τραμπ θα κατευνάσουν ή θα οξύνουν την ένταση με την ΕΕ, την ώρα που οι ηγέτες της Ένωσης θα έχουν άτυπη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Σημειώνεται πως εν μέσω της έντασης στις σχέσεις Ευρώπης - ΗΠΑ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είπε πως υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα στην οικονομία και σημείωσε πως ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται μια «βαθιά αναθεώρηση» για να αντιμετωπίσει «την αυγή μιας νέας διεθνούς τάξης»

Εξάλλου, οι αναλυτές εξετάζουν και τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων για το τέλος του 2025, ενώ αποτιμούν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία κατά τον Δεκέμβριο που κινήθηκε λίγο πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η εικόνα στα ταμπλό