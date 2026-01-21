Μικρή ενίσχυση του πληθωρισμού στη Βρετανία - Στο 3,4% τον Δεκέμβριο
Μικρή ενίσχυση του πληθωρισμού στη Βρετανία - Στο 3,4% τον Δεκέμβριο

21/01/2026 • 09:24
ΑΓΟΡΕΣ
Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη Βρετανία για τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS).

O γενικός πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3,4% έναντι 3,2% τον Νοέμβριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 3,3%. Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 0,4% από -0,2% τον Νοέμβριο, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3,2%, αμετάβλητος σε σχέση με τον Νοέμβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 3,3%. 

Ο πληθωρισμός στον -ιδιαίτερα κρίσιμο οικονομικά- κλάδο των υπηρεσιών σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 4,5% έναντι 4,4% τον Νοέμβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 4,6%.

Σημειώνεται ακόμα πως ο πληθωρισμός στη Βρετανία παραμένει ο υψηλότερος στην G7, παρά την υποτονική οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), Άντριου Μπέιλι, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να πλησιάσει τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για 2% τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Μέσα στον Δεκέμβριο η BoE μείωσε κατά 25 μονάδες βάσης το βασικό της επιτόκιο (στο 3,75%) αλλά σχεδόν τα μισά μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ψήφισαν υπέρ της μη αλλαγής λόγω ανησυχιών για τη διατήρηση της πληθωριστικής πίεσης.

