Λαγκάρντ: Αυξάνεται η αβεβαιότητα στην οικονομία - Η Γερμανία θα επηρεαστεί από τους δασμούς

Για αύξηση της αβεβαιότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία έκανε λόγο την Τετάρτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάντ, εν μέσω των απειλών των ΗΠΑ για την επιβολή νέων δασμών σε χώρες της Ευρώπης.

Μιλώντας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, η πρόεδρος της ΕΚΤ σχολίασε τις τελευταίες κινήσεις στη γεωπολιτική «σκακιέρα», εν μέσω των αναφορών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Ανοίγει η κουρτίνα για μια νέα παγκόσμια τάξη» ανέφερε η Λαγκάρντ, τονίζοντας πως «αβεβαιότητα έχει γίνει περισσότερη σοβαρή».

Σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι νέοι δασμοί από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, η Γαλλίδα αξιωματούχος υποστήριξε πως «η οικονομία της Γερμανίας μπορεί να επηρεαστεί περισσότερο από τη γαλλική» εφόσον υλοποιηθούν οι απειλές του Τραμπ για τους δασμούς.

Η Λαγκάρντ πρόσθεσε πως οι δασμοί αναμένεται να έχουν μικρή ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, που είναι «υπό έλεγχο», όπως είπε.

Χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά της για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ σχετικά με τα επιτόκια στην Ευρωζώνη το επόμενο χρονικό διάστημα, η Λαγκάρντ ανέφερε πως «η νομισματική πολιτική είναι σε μια καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή».