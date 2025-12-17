Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές πριν από τις αποφάσεις της ΕΚΤ και της BoE για τα επιτόκια

Άνοδο καταγράφουν για την Τετάρτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενόψει των αποφάσεων των ισχυρών κεντρικών τραπεζών της Γηραιάς Ηπείρου επί των επιτοκίων τους.

Την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει την τελευταία για το 2025 απόφαση επί της νομισματικής της πολιτικής, με τις αγορές να έχουν προεξοφλήσει πως δεν θα υπάρξει αλλαγή στο επίπεδο των επιτοκίων της Ευρωζώνης. Ωστόσο, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα πει η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας εντός του 2026, με έμφαση στο εάν και κατά πόσο θα δοθεί «σήμα» για μείωση ή αύξηση των επιτοκίων της τράπεζας μέσα στο επόμενο έτος.

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) συνεδριάζει επίσης την Πέμπτη, με την πλειοψηφία των επενδυτών να αναμένει μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, στον απόηχο των σημερινών στοιχείων για τον πληθωρισμό στη Βρετανία που έδειξαν απρόσμενη αποκλιμάκωση της ακρίβειας στη χώρα.

Στα γεωπολιτικά, την Πέμπτη και την Παρασκευή διεξάγεται στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στη στάση που θα κρατήσουν οι ηγέτες της ΕΕ για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η εικόνα στα ταμπλό