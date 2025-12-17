Βρετανία: Απρόσμενη κάμψη του πληθωρισμού, πριν από τις αποφάσεις της BoE για τα επιτόκια

Απρόσμενη αποκλιμάκωση εμφάνισε για τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός στη Βρετανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS), ενόψει και των αποφάσεων της Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) για τη νομισματική της πολιτικής την Πέμπτη.

Ο γενικός πληθωρισμός στη Βρετανία σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3,2% έναντι 3,6% τον Οκτώβριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 3,5%. Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο -0,2% έναντι 0,4% τον Οκτώβριο.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3,2% έναντι 3,4% τον Οκτώβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 3,4%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στον -κρίσιμο για τη συνολική οικονομία- κλάδο των υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 4,4% έναντι 4,5% τον Οκτώβριο.

Η προσοχή στα επιτόκια της BoE

Τα στοιχεία έρχονται καθώς την Πέμπτη συνεδριάζει για τελευταία φορά εντός του 2025 η νομισματική επιτροπή της BoE, (MPC) με την πλειοψηφία των επενδυτών να αναμένει μια μείωση των επιτοκίων της τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης.

Το Reuters υπενθυμίζει πως τον Νοέμβριο η MPC ψήφισε με 5-4 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων, διακόπτοντας τον τριμηνιαίο ρυθμό μείωσης των επιτοκίων που ίσχυε από το 2024, και οι οικονομολόγοι αναμένουν μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο με μικρή διαφορά 5-4.

Από τα μέλη που αντιτάχθηκαν στη μείωση τον Νοέμβριο, ο διοικήτης της BoE Άντριου Μπέιλι φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός να αλλάξει ψήφο, καθώς δήλωσε στα πρακτικά της απόφασης ότι ήθελε να δει περαιτέρω πτώση των πιέσεων στις τιμές «φέτος» πριν υποστηρίξει μια μείωση.

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία ήταν υψηλότερος από ό,τι σε άλλες μεγάλες προηγμένες οικονομίες και τον Νοέμβριο η κεντρική τράπεζα προέβλεψε ότι θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Έκτοτε, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοίνωσε μέτρα στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου που θα μεταφέρουν το κόστος της κλιματικής αλλαγής από τους φόρους επί των λογαριασμών ενέργειας προς τη γενική φορολογία.