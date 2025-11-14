Πτώση στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές γυρνούν σε θέσεις «άμυνας»

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Παρασκευή τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ακολουθώντας τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές λόγω των φόβων για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων και ενόψει των αποφάσεων για τα επιτόκια στις ΗΠΑ.
Οι απώλειες έρχονται στον απόηχο της επίσημης λήξης του «παγώματος» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ και καθώς οι αναλυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και των αποφάσεων της κεντρικής τράπεζας (Fed) για τη νομισματική πολιτική της.
Σημειώνεται πως οι αγορές εμφανίζονται «διχασμένες» για το κατά πόσο η Fed θα μειώσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον Δεκέμβριο, με αξιωματούχους της τράπεζας να υποστηρίζουν ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει περιοριστική ώστε να κάμψει τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Παράλληλα, οι επενδυτές εστιάζουν και στο κατά πόσο οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών μπορούν να αποτελούν «φούσκα», την ώρα που τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρήσεων δείχνουν ότι η ζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη δέχεται πιέσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Η εικόνα στα ταμπλό
- Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε 0,95% στις 575 μονάδες.
- O Euro Stoxx 50 έπεφτε 0,73% στις 5.701 μονάδες.
- Στο Λονδίνο ο FTSE 100 διολίσθαινε 1,06% στις 9.704 μονάδες.
- Στη Φρανκφούρτη ο DAX έχανε 0,5% στις 23.914 μονάδες.
- Στο Παρίσι ο CAC 40 συγκέντρωνε απώλειες 0,42% στις 8.197 μονάδες.
- Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραφε πτώση 0,89% στις 44.356 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχωρούσε 1,36% στις 16.358 μονάδες.