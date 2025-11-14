Πτώση στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές γυρνούν σε θέσεις «άμυνας»

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Παρασκευή τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ακολουθώντας τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές λόγω των φόβων για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων και ενόψει των αποφάσεων για τα επιτόκια στις ΗΠΑ.

Οι απώλειες έρχονται στον απόηχο της επίσημης λήξης του «παγώματος» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ και καθώς οι αναλυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και των αποφάσεων της κεντρικής τράπεζας (Fed) για τη νομισματική πολιτική της.

Σημειώνεται πως οι αγορές εμφανίζονται «διχασμένες» για το κατά πόσο η Fed θα μειώσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον Δεκέμβριο, με αξιωματούχους της τράπεζας να υποστηρίζουν ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει περιοριστική ώστε να κάμψει τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι επενδυτές εστιάζουν και στο κατά πόσο οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών μπορούν να αποτελούν «φούσκα», την ώρα που τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρήσεων δείχνουν ότι η ζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη δέχεται πιέσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η εικόνα στα ταμπλό