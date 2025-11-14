Στρατόπεδο Καρατάσιου: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση φορώντας τον μανδύα του «πρασίνου»

Στην πολιτική το timing δεν είναι ποτέ τυχαίο. Κάθε παρέμβαση έχει λόγο και σκοπό και συχνά ο χρόνος που επιλέγεται λέει περισσότερα από το ίδιο το περιεχόμενο μιας ερώτησης που κατατίθεται στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η στάση που κρατά ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου, όπου κάνει αντιπολίτευση στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την πλήρη αξιοποίηση του χώρου φορώντας τον μανδύα του «πρασίνου» και εργαλειοποιώντας ένα θέμα που «καίει» την τοπική κοινωνία.Η πρόσφατη ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου, είναι χαρακτηριστική περίπτωση μιας τέτοιας πολιτικής σκοπιμότητας που «καμουφλάρεται» από το πρόσχημα της «περιβαλλοντικής ευαισθησίας».

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr