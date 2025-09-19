Πτώση στις ασιατικές αγορές, με την BoJ να «βαραίνει» τους επενδυτές

Αρνητικό κλίμα επικράτησε για την Παρασκευή στα περισσότερα από τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, με τις αποφάσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών να συνεχίζουν να είναι το κύριο σημείο ενδιαφέροντος για τους επενδυτές.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) διατήρησε την Παρασκευή αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της, ανακοινώνοντας παράλληλα πως θα αρχίσει να πουλά το μαζικό απόθεμα των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) που έχει, ύψους 37 τρισ. γιεν, σε λογιστική αξία.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της BoJ γίνεται για πρώτη φορά για πώληση μέρους των ETF που διακρατά. Η κεντρική τράπεζα έγινε ο μεγαλύτερος μεμονωμένος κάτοχος ιαπωνικών μετοχών γύρω στο 2020, κατά τη διάρκεια του μαζικού προγράμματος νομισματικής χαλάρωσης που ολοκληρώθηκε πέρυσι.

Η απουσία δράσης σχετικά με τα επιτόκια την Παρασκευή ήταν ευρέως αναμενόμενη, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε τα βασικά της επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και «έδειξε» προς περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής κατά τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, οι ανησυχίες που εξέφρασε ο διοικητής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας καθιστούν τους επενδυτές επιφυλακτικούς για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ακόμα, σημειώνουμε πως η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από μεγάλη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, λόγω του triple witching (η μέρα κατά την οποία 3 τύποι συμβολαίων παραγώγων –μετοχών, δείκτη μετοχών και μελλοντικών συμβολαίων δείκτη μετοχών– λήγουν ταυτόχρονα).

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στο Τόκιο έχασε 0,63% στις 40.019 μονάδες, στον απόηχο των αποφάσεων της BoJ.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 κέρδισε 0,32% στις 8.773 μονάδες, στην Νότια Κορέα ο Kospi απώλεσε 0,46% στις 3.445 μονάδες και στην Ινδία ο Nifty 50 υποχωρούσε 0,46% στις 20.306 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite πέφτει 0,09^% στις 3.828 μονάδες, ο Shenzhen Component ενισχύεται 0,45% στις 13.135 μονάδες και ο CSI 300 κερδίζει 0,3% στις 4.513 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng χάνει 0,15% στις 26.492 μονάδες.