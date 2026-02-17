Οριακές κινήσεις στις ευρωαγορές - Οι επενδυτές αποτιμούν τα μάκρο

Ήπιες μεταβολές εμφανίζουν για την Τρίτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω της διστακτικότητας στις αγορές και καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις ανακοινώσεις των οικονομικών στοιχείων.
Τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν για την αγορά εργασίας στη Βρετανία ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) το επόμενο χρονικό διάστημα.
Σε παρόμοιο πλαίσιο, με ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις των μακροοικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ, ώστε φανεί το κατά πόσο η ομοσπονδιακή τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου μπορεί να αλλάξει τη νομισματική πολιτική της εντός του 2026.
Η εικόνα στα ταμπλό
- Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος στις 618 μονάδες.
- Ο Euro Stoxx 50 έπεφτε 0,04% στις 5.977 μονάδες.
- Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχυόταν 0,35% στις 10.509 μονάδες.
- Στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχωρούσε 0,22% στις 24.757 μονάδες.
- Στο Παρίσι ο CAC 40 κέρδιζε 0,07% στις 8.322 μονάδες.
- Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχυόταν 0,06% στις 45.448 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη ανέβαινε 0,1% στις 17.869 μονάδες.