Οριακές κινήσεις στις ευρωαγορές - Οι επενδυτές αποτιμούν τα μάκρο

Ήπιες μεταβολές εμφανίζουν για την Τρίτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω της διστακτικότητας στις αγορές και καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις ανακοινώσεις των οικονομικών στοιχείων.

Τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν για την αγορά εργασίας στη Βρετανία ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σε παρόμοιο πλαίσιο, με ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις των μακροοικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ, ώστε φανεί το κατά πόσο η ομοσπονδιακή τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου μπορεί να αλλάξει τη νομισματική πολιτική της εντός του 2026.

Η εικόνα στα ταμπλό