Βρετανία: Σε υψηλό 10ετίας η ανεργία, εντείνοντας τις πιέσεις για μείωση των επιτοκίων

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών «σκαρφάλωσε» η ανεργία στη Βρετανία για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αυξάνοντας τις προσδοκίες των επενδυτών για το ότι η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) θα προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής ώστε να μειώσει το κόστος δανεισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η στατιστική υπηρεσία της χώρας (ONS), το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,2% για το τέταρτο τρίμηνο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2015 (εάν εξαιρεθεί το 5,3% στο τέλος του 2020, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19).

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ασθενέστερη πληθωριστική πίεση από την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων.

Η ετήσια αύξηση των μισθών, εξαιρουμένων των μπόνους, επιβραδύνθηκε στο 4,2% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν ως επί το πλείστον αύξηση των κανονικών μέσων εβδομαδιαίων αποδοχών κατά 4,2%, από 4,4% τους τρεις μήνες έως τον Νοέμβριο.

Η BoE παρακολουθεί τους μισθούς ως δείκτη για το πόσο καιρό είναι πιθανό να διαρκέσει ο πληθωρισμός της Βρετανίας, ο οποίος είναι πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει για τη σταθερότητα των τιμών στη βρετανική οικονομία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα άρχισε να αντανακλά την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας μετά από μια απροσδόκητα ισχυρή πορεία.

Η ετήσια αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, εξαιρουμένων των μπόνους - ένα μέτρο του πληθωρισμού που παρακολουθεί στενά η BoE - επιβραδύνθηκε στο 3,4% κατά τους τρεις μήνες έως τον Δεκέμβριο, από 3,6% κατά τους τρεις μήνες έως τον Νοέμβριο.

Τη Δευτέρα, οι επενδυτές είχαν σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει δύο μειώσεις των επιτοκίων κατά 0,25% έως το τέλος του έτους, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό έδωσαν τη θέση τους σε ανησυχίες για την αγορά εργασίας και την ευρύτερη οικονομία.

Την περασμένη εβδομάδα, τα στοιχεία της ONS έδειξαν ασθενέστερη από την αναμενόμενη αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, επηρεασμένη εν μέρει από τις εικασίες σχετικά με τις αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό της υπουργού Οικονομικών Rachel Reeves στα τέλη Νοεμβρίου.