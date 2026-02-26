Νευρικότητα στις ευρωαγορές λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Έκδηλη νευρικότητα παρατηρείται στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης για την Πέμπτη, με την προσοχή των επενδυτών να βρίσκεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο επίκεντρο έχουν τεθεί οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Με τις προσδοκίες για μια θετική έκβαση των συνομιλιών να είναι περιορισμένες, οι αναλυτές ανησυχούν για το ενδεχόμενο στρατιωτικού χτυπήματος των ΗΠΑ κατά του Ιράν και των μεγάλων προκλήσεων που αυτό θα μπορούσε να επιφέρει στην -ιδιαίτερα κρίσιμη ενεργειακά- περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παραμένοντας στα γεωπολιτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη με τον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της συμπλήρωσης 4 ετών από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ μετέφερε τη θέληση του για να λήξει ο πόλεμος άμεσα, ακόμα και εντός ενός μήνα.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι αγορές αποτιμούν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Nvidia και τα οποία δεν ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης αποφέρει έγκαιρα κέρδη για τους επενδυτές.

Η εικόνα στα ταμπλό