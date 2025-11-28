Νευρικότητα στις ευρωαγορές για την Παρασκευή - Προς αρνητικά πρόσημα το κλείσιμο του Νοεμβρίου

Μικρές διακυμάνσεις εμφανίζουν για την Παρασκευή τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οδεύοντας προς το κλείσιμο ενός αρνητικού Νοεμβρίου την ώρα που το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζει στις αποφάσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών.

Το κύριο «πιάτο» στο... μενού των αναλυτών καθώς ξεκινά ο τελευταίος μήνας του 2025 θα είναι η επιτοκιακή πολιτική που θα ισχύσει σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Στις 10 Δεκεμβρίου η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεγαλύτερης μερίδας των επενδυτών. Στις 18 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει -με τη σειρά της- την τελευταία απόφαση επί της νομισματικής πολιτικής της εντός του έτους, με τους αναλυτές να φαίνεται πως έχουν προεξοφλήσει ότι τα επιτόκια στην Ευρωζώνη δεν θα μεταβληθούν.

Πέρα από τον Δεκέμβριο, οι αγορές θα αναμένουν να δουν στοιχεία που θα μπορούσαν να σημαίνουν αλλαγές στην πολιτική των δύο τραπεζών μέσα στο 2026, είτε προς την κατεύθυνση της μείωσης των επιτοκίων είτα προς τη διατηρήσει της νομισματικής πολιτικής στα τρέχοντα επίπεδα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η καταγραφή των εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενόψει και της συνάντησης που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα στη Μόσχα ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για το Ουκρανικό, Στιβ Γουίτκοφ.

Στο κλίμα νευρικότητας που επικρατεί την Παρασκευή στις διεθνείς αγορές παίζει και το blackout του CME Group την Παρασκευή, που σταμάτησε τις συναλλαγές στην δημοφιλή πλατφόρμα συναλλάγματος και στα futures που καλύπτουν το συνάλλαγμα, τα εμπορεύματα, τα κρατικά ομόλογα και τις μετοχές.

Η εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος στις 575 μονάδες.

Ο Euro Stoxx παρουσίαζε παρόμοια εικόνα, στις 5.656 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχυόταν 0,12% στις 9.705 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχωρούσε 0,15% στις 23.716 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 ήταν «παγωμένος» στις 8.099 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθαινε 0,25% στις 43.110 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη έχανε 0,11% στις 16.343 μονάδες.

Σημειώνεται πως σε επίπεδο μήνα οι περισσότεροι δείκτες κινούνται από μικρές απώλειες έως πτώση που ξεπερνά το 1%.