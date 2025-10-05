Νέα ρεκόρ για το χρηματιστήριο του Ισραήλ - Οι επενδυτές «ποντάρουν» στη λήξη του πολέμου στη Γάζα

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες του Ισραήλ κατέγραψαν την Κυριακή νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές «πάτησαν» στην ενίσχυση των προσδοκιών για λήξη του πολέμου με τη Χαμάς στη Γάζα έπειτα από το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Times of Israel μετέδωσαν πως ο βασικός δείκτης TA-125 του Χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ σημείωσε άνοδο 2,3% στις συναλλαγές αργά το πρωί στο Τελ Αβίβ. Ο δείκτης έχει σημειώσει άνοδο 34% από την αρχή του έτους, με το μεγαλύτερο μέρος των κερδών να προέρχεται μόνο από τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ, σήμερα το πρωί σημείωσε νέο ρεκόρ για 37η φορά φέτος.

«Η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, αντανακλώντας τον αισιοδοξία που επικρατεί γύρω από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ», δηλώνει ο Γιανίβ Παγκότ, αντιπρόεδρος συναλλαγών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

«Υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μείωση του επιτοκίου και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τερματισμός του πολέμου μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία».

Ο δείκτης TA-35 των blue-chip εταιρειών κέρδιζε 1,7%, φτάνοντας επίσης σε νέο υψηλό.