Το «μερίδιο» του Τραμπ σε Nvidia και AMD πιέζει τις τεχνολογικές μετοχές στην Wall Street

Πτώση κατέγραψαν πριν από το άνοιγμα των συνεδριάσεων οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στην Wall Street, μετά από τη συμφωνία της Nvidia και της Advanced Micro Devices για τις πωλήσεις τους στην Κίνα.

Προσυνεδριακά, μετά από τις 15:00 (ώρα Ελλάδας) οι μετοχές της Nvidia έχαναν 0,3% και το «χαρτί» της AMD υποχωρούσε 1,2%.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί συμφώνησαν με τον Ντόναλντ Τραμπ για να δίνουν το 15% από τα έσοδα των πωλήσεων τους στην Κίνα προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πρόκειται για εξέλιξη που ανησυχεί τις αγορές για νέες συμφωνίες παρόμοιου τύπου, που μπορούν να «βάλουν χέρι» στα έσοδα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Επιπλέον, την Τρίτη λήγει η διορία 90 ημερών που είχαν δώσει οι ΗΠΑ στην Κίνα για τους δασμούς. Οι αναλυτές αναμένουν πως θα συμφωνηθεί μια νέα αναστολή των αμερικανικών δασμών, καθώς συνεχίζονται οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ακόμα, την Τρίτη θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού κατά τον Ιούλιο που αναμένεται να «μετρήσουν» στις επόμενες αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική της πολιτική.

Μια διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων θα έστελνε «σήμα» στις αγορές πως η Fed θα συνεχίσει με προσεχτικές κινήσεις επί των επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2025.

Σημειώνεται πως οι αγορές «βλέπουν» 88,9% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της νομισματικής της επιτροπής (FOMC) τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.