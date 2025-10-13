Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν κέρδη στη Wall Street

Σημαντική άνοδο εμφανίζουν τη Δευτέρα οι δείκτης της Wall Street, εν αναμονή του κλίματος για υποχώρηση των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα και ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Στις 20:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), ο Dow Jones κέρδιζε 1,41% στις 46.119 μονάδες.

Ο S&P 500 ενισχυόταν 1,75% στις 6.666 μονάδες.

Ο Nasdaq ισχυροποιούνταν 2,26% στις 22.706 μονάδες.

Σημειώνεται πως στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκαν τα όσα καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο της συμφωνίας για ειρήνευση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως ειρηνευτική συμφωνία θα «καθορίζει κανόνες και ρυθμίσεις» και είναι «πολύ ολοκληρωμένη».

Εξάλλου, ψηλά στην προσοχή των επενδυτών παραμένουν τα «τύμπανα» του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμό 100% στις εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ, μαζί με νέους ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμου λογισμικού που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, εμφανίστηκε περισσότερο διαλλακτικός το Σαββατοκύριακο, λέγοντας ότι Τραμπ είναι σε καλό δρόμο για να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του στη Νότια Κορέα, καθώς οι δύο πλευρές εργάζονται για την αποκλιμάκωση των εμπορικών τριβών.

Σημειώνεται παράλληλα πως από την Τρίτη οι προβολείς του ενδιαφέροντος των επενδυτών θα στραφούν στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, ώστε να «μετρηθεί» το κατά πόσο οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν επηρεάσει τα επιχειρηματικά μεγέθη.

Η αρχή δίνεται αύριο, με τις ανακοινώσεις των JP Morgan, Goldman Sachs, Citigoup και Wells Fargo.