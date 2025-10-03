Με νέα ρεκόρ οι ευρωαγορές, προς το τέλος μιας θετικής εβδομάδας

Κέρδη εμφανίζουν για την Παρασκευή τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οδεύοντας προς το τέλος μιας εβδομάδας με σημαντική άνοδο καθώς οι επενδυτές επιλέγουν να είναι αισιόδοξοι για το ότι έρχονται νέες μειώσεις των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Εν μέσω της νευρικότητας που προκαλεί το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, οι αναλυτές εμφανίζονται περισσότερο σίγουροι για το ότι η Fed θα ανταποκριθεί με περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτκής στην αβεβαιότητα που υπάρχει για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Στα του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντας και στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε την Παρασκευή πως δεν σκοπεύει να περάσει νομοθετήματα χωρίς της έγκρισης του κοινοβουλίου. Ο ίδιος οι βουλευτές θα πρέπει να βρουν έναν συμβιβασμό για να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό του 2026, ζήτημα το οποίο «έριξε» τον προκάτοχο του Λεκορνί στην πρωθυπουργία, Φρανσουά Μπαϊρού.

Μένει να φανεί το κατά πόσο ο Λεκορνί θα μπορέσει να κάμψει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης απέναντι στις οικονομικές πολιτικές του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν και το εάν και κατά πόσο μπορεί να επανέλθει ένα επίπεδο «ισορροπίας» στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξάλλου, οι Financial Times μετέδωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων επί των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα, προκειμένου να αποζημιώσει την αυστριακή τράπεζα Raiffeisen.

Η εικόνα στα ταμπλό