Κέρδη στη Wall Street

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μετά την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ , Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, μετριάζοντας τις ανησυχίες που είχαν ταράξει τις αγορές και προκάλεσε φυγή από τα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στην οικονομία των ΗΠΑ και στο δολάριο.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 0,60%, στις 48.777 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,52% στις 6.831,59 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,32%, στις 23.027,882 μονάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε στην ομιλία του ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ φέρουν το οικονομικό και στρατιωτικό βάρος του ΝΑΤΟ. «Ποτέ δεν ζητήσαμε τίποτα και ποτέ δεν πήραμε τίποτα. Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία, οπότε, ειλικρινά, θα είμαστε ασταμάτητοι. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό…Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία», είπε.

Η τιμή των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου αυξήθηκε και η απόδοσή τους μειώθηκε μετά τα σχόλια του Τραμπ. Παράλληλα, το δολάριο ΗΠΑ μείωσε την πτώση του έναντι άλλων νομισμάτων.

Αν και ο Τραμπ απέκλεισε τη στρατιωτική δράση, δήλωσε την Τετάρτη ότι «επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις» για να συζητήσει εκ νέου την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, δήλωσε στην ομιλία του ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο να εφαρμόσει το προτεινόμενο όριο 10% για τις πιστωτικές κάρτες, μια αβέβαιη προοπτική δεδομένης της έλλειψης υποστήριξης από τους νομοθέτες. Αυτή η δήλωση οδήγησε σε άνοδο των μετοχών των τραπεζών.

Η μετοχή της Citigroup σημείωσε άνοδο περίπου 2% και η Capital One άνοδο άνω του 1%.

Μετά την ομιλία του Τραμπ, ανεστάλη η συμφωνία εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ που είχε επιτευχθεί τον Ιούλιο, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων σχετικά με τους δασμούς για τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει το Σαββατοκύριακο ότι τα προϊόντα οκτώ μελών του ΝΑΤΟ θα υπόκεινται σε δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου - οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου - έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας.

Την Τρίτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάϊεν χαρακτήρισε τις νέες προτάσεις του Τραμπ για δασμούς ως «λάθος» που θα βυθίσει την Ευρώπη και τις ΗΠΑ σε «μια επικίνδυνη καθοδική σπείρα». Όπως ανέφερε η ίδια, «Η απάντησή μας θα είναι αταλάντευτη, ενωμένη και αναλογική», και πρόσθεσε ότι η ΕΕ στέκεται «πλήρως αλληλέγγυα» με τη Γροιλανδία και τη Δανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι μια πιθανή απάντηση στους νέους δασμούς των ΗΠΑ ήταν η χρήση του Αντι-Καταναγκαστικού Μέσου της ΕΕ, το οποίο θα περιόριζε την πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Η ενεργοποίηση του ACI θα μπορούσε να αποκλείσει τους Αμερικανούς προμηθευτές από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς της ΕΕ, να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και να θέσει όρια στις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές σημείωσαν απότομες απώλειες την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης, καθώς ο Τραμπ ενέτεινε τις απειλές του για την επιβολή δασμών στη Γροιλανδία και δεν απέκλεισε τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την κατάληψη του εδάφους που ελέγχεται από τη Δανία. Και οι τρεις δείκτες αναφοράς κατέγραψαν τις χειρότερες ημερήσιες επιδόσεις τους από τις 10 Οκτωβρίου. Η πώληση έσυρε επίσης τον S&P 500 και τον Nasdaq σε αρνητικό έδαφος για το 2026.