Τραμπ: Έχουμε πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία - Αποσύρει την απειλή για τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την απειλή για την επιβολή δασμών σε οκτώ χώρες της Ευρώπης, σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, έπειτα μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που ήταν προγραμματισμένοι να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου», είπε.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει διαμορφώσει πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας που, όπως είπε, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία, την οποία συζήτησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σημαίνει πως δεν θα επιβληθούν νέοι δασμοί σε ευρωπαϊκές χώρες που είχαν αντιταχθεί στις φιλοδοξίες του για προσάρτηση του αρκτικού νησιού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το αμυντικό σύστημα Golden Dome, τονίζοντας ότι η Γροιλανδία θα είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξή του.

Τέλος, είπε ότι τις διαπραγματεύσεις θα αναλάβουν κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος, Τσέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

«Βάσει μιας πολύ παραγωγικής συνάντησης που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή. Αυτή η λύση, εάν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους Δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Διεξάγονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με τον Χρυσό Θόλο όσον αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν καθώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, όπως απαιτείται, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις — Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Τραμπ στο Νταβός: Θέλουμε άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αν πείτε «όχι» θα το θυμόμαστε

Με επαινετικά λόγια για τα όσα έχει καταφέρει επί της προεδρίας του στην αμερικανική οικονομία αλλά και με «πυρά» εναντίον της Ευρώπης, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται στο Νταβός.

Κατηγόρησε την ΕΕ ότι δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση, τόνισε πως η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει υποστεί ζημία εξαιτίας της μαζικής μετανάστευσης. Ζήτησε άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας και διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία.

Ο ίδιος άφησε ξεκάθαρα «καρφιά» εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων για το ζήτημα της Γροιλανδίας, λέγοντας πως «αγαπώ την Ευρώπη, αλλά αυτή δεν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση».

Η ομιλία του Αμερικανού πρόεδρου

«Ορισμένα μέρη της Ευρώπης δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμα» τόνισε ο ίδιος και συμπλήρωσε πως «η Ευρώπη έχει πληγεί από την εστίαση στην "πράσινη ενέργεια" και τη μαζική μετανάστευση». Σε αυτό το πλαίσιο, είπε πως «θέλω η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο να τα πηγαίνουν σπουδαία» υπογραμμίζοντας στη συνέχεια όμως «πως η ενέργεια της Ευρώπης έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα».

«Οι ΗΠΑ νοιάζονται πολύ για τους λαούς της Ευρώπης» ανέφερε και συμπλήρωσε πως «πιστεύουμε βαθιά στους δεσμούς που μοιραζόμαστε με τους Ευρωπαίους ως πολιτισμός».

Μιλώντας για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ τόνισε πως κανένα άλλο έθνος δεν μπορεί να προστατέψει τη Γροιλανδία όπως οι ΗΠΑ». «Εμείς στήσαμε βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, παλέψαμε για τη Δανία» πρόσθεσε.

Επιπλέον, υποστήριξε πως «οι ΗΠΑ έσωσαν τη Γροιλανδία και την έδωσαν πίσω στη Δανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Ακόμα, είπε πως «η Γροιλανδία βρίσκεται χωρίς άμυνα σε μια κύρια στρατηγική τοποθεσία».

«Δασμοί σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη για τη Γροιλανδία»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο TruthSocial, πριν από λίγες μέρες, είχε δηλώσει πως θα επιβάλλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συμμάχους των ΗΠΑ με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δασμοί ύψους 10% θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία, ανέφερε ο Τραμπ.

Και επαναλαμβάνει ότι η Γροιλανδία είναι άκρως απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και για την ορθή λειτουργία του Χρυσού Θόλου, του αντιαεροπορικού συστήματος για την προστασία των ΗΠΑ.

«Παίζουν επικίνδυνο παιχνίδι στη Γροιλανδία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι παίζουν «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι» στη Γροιλανδία - έδαφος που θέλει να αποκτήσει - λέγοντας ότι «διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη».

«Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία πήγαν στη Γροιλανδία για άγνωστο σκοπό. (...) Οι χώρες αυτές, οι οποίες επιδίδονται σε αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν πάρει ένα απαράδεκτο ρίσκο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έπειτα από αιώνες, ήρθε η ώρα για τη Δανία να το παραδώσει - διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ολόκληρη η ανάρτησή του

Εδώ και πολλά χρόνια, επιδοτούμε τη Δανία, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, χωρίς να τους επιβάλλουμε δασμούς ή άλλες μορφές αμοιβής. Τώρα, μετά από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει — διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη!

Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το αποτρέψει. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν δύο έλκηθρα με σκύλους για προστασία, το ένα από τα οποία προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, μπορούν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία! Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ειδικά αφού διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου γενικότερα.

Πάνω από όλα, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνδυνο ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι βιώσιμο. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα και χωρίς αμφιβολία.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, όλες οι προαναφερθείσες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο δασμός αυτός θα είναι απαιτητός και πληρωτέος μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή για πάνω από 150 χρόνια. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει, και για καλό λόγο, αλλά η Δανία πάντα αρνιόταν. Τώρα, λόγω του Χρυσού Θόλου και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, τόσο επιθετικών όσο και αμυντικών, η ανάγκη για ΑΠΟΚΤΗΣΗ είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται επί του παρόντος για προγράμματα ασφάλειας που έχουν να κάνουν με τον «Θόλο», συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προστασίας του Καναδά, και αυτό το πολύ έξυπνο, αλλά εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει στο μέγιστο του δυναμικού και της αποτελεσματικότητάς του, λόγω των γωνιών, των ορίων και των συνόρων, μόνο εάν αυτή η γη συμπεριληφθεί σε αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία και/ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, παρά όλα όσα έχουμε κάνει για αυτές, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης προστασίας, για τόσες πολλές δεκαετίες. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!