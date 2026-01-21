Ρούτε σε Τραμπ: Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι "θα είναι στο πλευρό" των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης, μετά τις αμφιβολίες που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

"Μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουρος ότι εάν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχτούν επίθεση, οι σύμμαχοί σας θα είναι στο πλευρό σας. Αυτό είναι απόλυτη εγγύηση", δήλωσε ο Ρούτε πριν από τη συνάντησή τους.

"Θέλω πραγματικά να σας το πω, γιατί είναι σημαντικό. Με στενοχωρεί αν νομίζετε ότι δεν είναι έτσι", συνέχισε ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, δίνοντας ως παράδειγμα την επέμβαση στο Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις αρχές του μήνα πως "αμφιβάλλει" ότι οι συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ "θα είναι εκεί για εμάς αν τις έχουμε πραγματικά ανάγκη". "Εμείς θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι εκεί για εμάς", είχε προσθέσει.

Στο τέλος της συνάντησής τους σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι σχεδίασε "το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας" για τη Γροιλανδία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο γενικός γραμματέας Ρούτε είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν την κρίσιμη σημασία της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής για όλους τους συμμάχους.

Λίγες ώρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, απέκλεισε για πρώτη φορά τη χρήση στρατιωτικής βίας για να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αλλά ζήτησε "άμεσες διαπραγματεύσεις" για την απόκτησή της από τις ΗΠΑ.