Χρηματιστήριο Αθηνών

Μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις που έδωσαν άνοδο 150 μονάδων στο Γενικό Δείκτη και τον οδήγησαν πάνω από τις 2.100 μονάδες και σε υψηλά 15,5 ετών, σήμερα είχαμε ουσιαστικά μία συνεδρίαση συσσώρευσης.

Μετοχές που είχαν δώσει μεγάλη κίνηση έκαναν μία στάση για ανάσες. Κάποιοι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, ενώ οι μεγάλες υπεραξίες δίνουν την ευκαιρία σε επενδυτές να τοποθετηθούν σε μετοχές άλλες, έστω και αν έχουν κάνει σημαντική κίνηση.

Η αισιοδοξία που υπάρχει τροφοδοτείται εκτός από τις υπεραξίες στα χαρτοφυλάκια και από τις προσδοκίες, ενώ ακούγονται στα χρηματιστηριακά γραφεία πληροφορίες για εταιρικές κινήσεις και ειδήσεις, που όμως δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.

Η επενδυτική ψυχολογία είναι τέτοια που όλοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο και σχεδόν κανείς μισοάδειο.

Χρηματιστηριακά στελέχη σημειώνουν πως σε μία τέτοια περίοδο, η καλύτερη τακτική είναι η βελτίωση της ρευστότητας και η εστίαση στα θεμελιώδη.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε με άνοδο και στη συνέχεια απέκτησε μεταβλητότητα ενώ πολλές φορές άλλαξε πρόσημο. Στις τελικές δημοπρασίες οι αγοραστές ανέλαβαν νέες πρωτοβουλίες και ουσιαστικά έδωσαν την έβδομη ανοδική συνεδρίαση, αφού έκλεισαν το Γενικό Δείκτη με άνοδο 0,16% και στις 2,109,66 μονάδες.

Αν και σχεδόν είμαστε στα μέσα του Αυγούστου, οι συναλλαγές είναι πάνω από το μέσο ημερήσιο τζίρο, παρά το γεγονός ότι πολλοί θα περίμεναν ένα ήρεμο μήνα, αφού αποτελεί το μήνα που κορυφώνονται οι καλοκαιρινές διακοπές. Σήμερα ο τζίρος ανήλθε στα 220 εκατ. ευρώ περίπου εκ των οποίων 16,4 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Για μία ακόμη συνεδρίαση ξεχώρισε η μετοχή της Metlen (+2,27%) καθώς συμπλήρωσε 5 ανοδικές και έγραψε και πάλι νέα ιστορικά υψηλά.

Σημαντική άνοδο 2,25% και νέα υψηλά 14 μηνών έγραψε η Motor Oil, ενώ η Coca Cola είχε άνοδο 1,53% και ουσιαστικά κάλυψε τις απώλειες που είχε τη μέρα που δημοσίευσε αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Οι τράπεζες πήραν ανάσες πλην της Eurobank που είχε άνοδο 1,12%. Με απώλειες 1,66% η Πειραιώς, 0,78% η Optima Bank και 0,39% η Alpha Bank. Η Attica Bank είχε άνοδο 6,74%.

Για μία ακόμη φορά η διάχυση στα μικρομεσαία συνεχίστηκε και οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές που έχουν γίνει κάποιες κινήσεις ή περιμένουν κάποιο νέο όπως Κλ.Ναυπάκτου (+16,10%), Προοδευτική (3,79%), Lavipharm (+4,09%), Foodlink (+6,07%), Doppler (+4.42%).

Πάντως χρηματιστηριακά στελέχη συστήνουν προσοχή, γιατί θεωρούν πως κάποιες αποτιμήσεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν δημοσιευτεί.