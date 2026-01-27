Το ιστορικό υψηλό για τον Kospi «οδήγησε» τα κέρδη για τις ασιατικές αγορές

Σημαντική άνοδο εμφάνισαν για την Τρίτη οι δείκτες των μεγάλων ασιατικών χρηματιστηρίων, εν μέσω των ανακοινώσεων για τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρήσεων και καθώς οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών συνεχίζουν να αποτιμώνται από τους επενδυτές.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα πως η Νότια Κορέα δεν έχει εγκρίνει τη συμφωνία εμπορίου της Σεούλ με την Ουάσινγκτον και ότι οι δασμοί για την ασιατική χώρα θα αυξηθούν από 15% σε 25%.

Ωστόσο, οι απειλές των ΗΠΑ δεν φάνηκαν να επηρεάζουν την Τρίτη τους επενδυτές, με τον Kospi να σημειώνει άνοδο 2,73% στις 5.084 μονάδες, ιστορικό υψηλό.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι παγκόσμιες αγορές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσουν 4 από τις 7 ισχυρότερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου.

Μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία για τις Tesla, Meta, Apple και Microsoft, που αθροίζουν συνολική κεφαλαιοποίηση στα 10 τρισ. δολάρια. Tesla, Meta και Microsoft ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τους μετά από το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης στην Wall Street, ενώ η Apple ακολουθεί την Πέμπτη.



Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο 0,77% στις 53.294 μονάδες, ο ASX/200 στην Αυστραλία κέρδισε 0,92% στις 8.941 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία ισχυροποιείται 0,14% στις 255.085 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite ενισχύθηκε 0,18% στις 4.139 μονάδες, ο Shenzhen Component κέρδισε 0,09% στις 14.329 μονάδες και ο CSI 300 ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος στις 4.705 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ανέβαινε 1,27% στις 27.105 μονάδες.